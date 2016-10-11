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11/10/2016 15:40
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Арбитражная практика

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Депутату-банкроту, рекомендовавшему меньше есть, могут ограничить выезд из РФ

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Свердловской области, Свердловская область, Россия
15:30 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. Финансовый управляющий имуществом признанного банкротом депутата регионального законодательного собрания Ильи Гаффнера, ранее посоветовавшего россиянам "поменьше питаться" в кризис, подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области об установлении депутату временного ограничения на выезд из России, говорится в материалах суда.

Заявление финансового управляющего будет рассмотрено судом 24 октября.

Суд 13 июля признал Гаффнера банкротом.

В июне суд отказал в удовлетворении ходатайства финансового управляющего должника Александра Осинского, который просил истребовать у Гаффнера информацию о его доходах, о наличии и отчуждении имущества, об участии в юридических лицах.

Действующим законодательством не предусмотрена возможность понуждения судом должника-гражданина к исполнению обязанности по представлению сведений в отношении самого себя, однако установлены иные последствия несовершения им указанных действий, отметил арбитраж. В то же время, по информации суда, пунктом 9 статьи 213.9  закона о банкротстве установлен механизм получения финансовым управляющим необходимых сведений: путем получения судебных запросов при наличии к тому оснований.

Суд 17 февраля по заявлению Россельхозбанка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Гаффнера. Ранее представитель должника ходатайствовал "о прекращении производства по делу в связи нецелесообразностью введения процедуры банкротства по причине отсутствия у должника имущества, а также отсутствием средств для финансирования процедуры банкротства".

Гаффнер в январе 2015 года в рамках рейда "Народного контроля" по мониторингу цен в продуктовых магазинах заметил, что "надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли и голод и холод, надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться".

Кроме того, областное управление Федеральной службы судебных приставов ограничило Гаффнеру выезд за рубеж из-за долгов на сумму 196 миллионов рублей.

Депутат Гаффнер в декабре 2015 года был исключен из политсовета регионального отделения "Единой России". В пресс-службе отметили, что политсовет подлежит ежегодному кадровому обновлению на 10%. Также Гаффнер, являющийся депутатом законодательного собрания Свердловской области, 2 февраля сообщил об уходе с поста главы Комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

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Депутату-банкроту, рекомендовавшему меньше есть, могут ограничить выезд из РФ

15:30 11/10/2016 Финансовый управляющий имуществом признанного банкротом депутата регионального законодательного собрания Ильи Гаффнера, ранее посоветовавшего россиянам "поменьше питаться" в кризис, подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области об установлении депутату временного ограничения на выезд из России.
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