Арбитраж Москвы признал банкротом факторинговую компанию "Лайф"

РАПСИ

17:00 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Факторинговая компания «Лайф», входящее в финансовую группу «Лайф», говорится в решении суда.

В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Суд возложил исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО на Анну Дмитриченко, ранее занимавшую должность временного управляющего должника.

В решении суда говорится, что ООО «ФК «Лайф» неспособно восстановить свою платежеспособность. Кроме того, восстановление финансово-хозяйственной деятельности ООО не представляется возможным, основания для финансового оздоровления или внешнего управления из материалов дела не усматриваются.

Председатель арбитражного суда Москвы Сергей Чуча в декабре 2015 года отказал в удовлетворении ходатайства ООО «Рем-экстра» об ускорении рассмотрения заявления о признании банкротом ФК «Лайф».

Суд 18 января по заявлению ООО ввел процедуру наблюдения в компании. Временным управляющим должника была утверждена Дмитриченко.

Арбитражный суд Москвы 27 октября 2015 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Пробизнесбанк, являющийся головным банком финансовой группы «Лайф».

В состав группы «Лайф» также входят АКБ «ВУЗ-банк» (Екатеринбург), АКБ «Экспресс-Волга» (Саратов), ЗАО «Национальный банк сбережений» (Иваново), ООО «Пробизнес-Девелопмент» (Москва), «Газэнергобанк» (Калуга), ОАО «Коммерческий банк «Пойдем!» (Москва), КБ «Солидарность» (Самара).

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) ранее сообщила, что в рамках мероприятий по оздоровлению ВУЗ-банка, Газэнергобанка и банка «Экспресс-Волга» она предоставит им финансовую помощь.