Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
11/10/2016 17:41
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Арбитраж Москвы признал банкротом факторинговую компанию "Лайф"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
17:00 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Факторинговая компания «Лайф», входящее в финансовую группу «Лайф», говорится в решении суда.

В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Суд возложил исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО на Анну Дмитриченко, ранее занимавшую должность временного управляющего должника.

В решении суда говорится, что ООО «ФК «Лайф» неспособно восстановить свою платежеспособность. Кроме того, восстановление финансово-хозяйственной деятельности ООО не представляется возможным, основания для финансового оздоровления или внешнего управления из материалов дела не усматриваются.

Председатель арбитражного суда Москвы Сергей Чуча в декабре 2015 года отказал в удовлетворении ходатайства ООО «Рем-экстра» об ускорении рассмотрения заявления о признании банкротом ФК «Лайф».

Суд 18 января по заявлению ООО ввел процедуру наблюдения в компании. Временным управляющим должника была утверждена Дмитриченко.

Арбитражный суд Москвы 27 октября 2015 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Пробизнесбанк, являющийся головным банком финансовой группы «Лайф».

В состав группы «Лайф» также входят АКБ «ВУЗ-банк» (Екатеринбург), АКБ «Экспресс-Волга» (Саратов), ЗАО «Национальный банк сбережений» (Иваново), ООО «Пробизнес-Девелопмент» (Москва), «Газэнергобанк» (Калуга), ОАО «Коммерческий банк «Пойдем!» (Москва), КБ «Солидарность» (Самара).

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) ранее сообщила, что в рамках мероприятий по оздоровлению ВУЗ-банка, Газэнергобанка и банка «Экспресс-Волга» она предоставит им финансовую помощь.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Арбитраж Москвы признал банкротом факторинговую компанию "Лайф"

17:00 11/10/2016 Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Факторинговая компания «Лайф», входящее в финансовую группу «Лайф», говорится в решении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Еврокомиссар по правам человека отменил визит в Россию

15:48 11/10/2016 Еврокомиссар по правам человека Нильс Муйжниекс решил отказаться от посещения России для оценки ситуации в области прав человека по ряду актуальных вопросов, говорится в размещенном во вторник на сайте Совета Европы (СЕ) сообщении

Суд отказал матери Жанны Фриске в иске на 21 млн руб к Life

15:53 11/10/2016 Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить иск матери певицы Жанны Фриске Ольги Фриске (Копыловой) на 21 миллион рублей к интернет-ресурсу Life за размещенное на его сайте интервью, в котором говорится о ее возможном привлечении к уголовной ответственности за мошенничество, передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

ЕСПЧ присудил €23 тыс мужчине, выброшенному с гирей из окна полиции

12:48 11/10/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить 23 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда жителю Чебоксар Леониду Петрову, который был выброшен с гирей из окна здания местной полиции, сообщил РАПСИ во вторник представитель пострадавшего Алексей Глухов.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера