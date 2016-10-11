Суд признал банкротом структуру "Корпорации развития"

16:25 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа признал банкротом энергокомпанию «Урал Промышленный - Урал Полярный», являющуюся дочерней структурой «Корпорации развития», говорится в материалах дела.

Суд открыл конкурсное производство в отношении энергокомпании. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 10 апреля 2017 года.

Арбитраж 2 февраля 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении компании. Суд указал, что размер требований кредиторов, предъявивших свои требования в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения, составляет 21,03 миллиарда рублей.

Президентом РФ Владимиром Путиным 16 мая 2005 года на совещании по вопросам развития Уральского федерального округа была поставлена задача разработки проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный». Целью проекта стало обеспечение экономической доступности и целесообразности вовлечения богатейших минерально-сырьевых ресурсов Приполярного и Полярного Урала в уральское промышленное производство путем создания транспортного коридора по восточному склону Уральских гор.

Для управления проектом 30 августа 2006 года было создано ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный». В 2012 году ОАО в результате ребрендинга, проведенного в целях вовлечения новых инвесторов и расширения географии реализации проектов, было переименовано в ОАО «Корпорация развития». Его акционеры – регионы УрФО: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Челябинская область, Свердловская область и DB International.