Заявление о банкротстве завода "Красные Баррикады" оставлено без рассмотрения

10:21 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Астраханской области отказал ООО "Дорожник" во введении наблюдения в ОАО "Судостроительный завод "Красные Баррикады", сообщили РАПСИ в суде. Заявление оставлено без рассмотрения.

Ранее представитель должника в судебном заседании заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для погашения задолженности перед ООО "Дорожник" в полном объеме. Кроме того, юрист пояснил, что частично задолженность в размере 1 миллиона рублей уже погашена. Представитель истца в судебном заседании факт частичной оплаты задолженности подтвердил, однако настаивал на заявленных требованиях, отмечается в материалах дела.

Также суд 19 мая прекратил производство по заявлению ООО "ТД Энергомера-Юг" о признании банкротом завода в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.

Завод, основанный в 1898 году, в настоящее время является крупнейшим судостроительным предприятием в Астраханской области.

Предприятие специализируется на строительстве крановых судов различной грузоподъемности, самоподъемных плавучих буровых установок, опорных блоков и верхних строений стационарных буровых платформ, судов снабжения и транспортных судов различного типа и назначения.