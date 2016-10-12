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Арбитражная практика

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Авиакомпания "Победа" подала иск к ресурсу Travel.ru на 2 млн руб

Контекст
Теги: возмещение морального ущерба, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
14:31 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт - РАПСИ. ОАО «Авиакомпания «Победа» подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании с ресурса Travel.ru и журналиста Юрию Плохотниченко 2 миллионов рублей компенсации «за вред, причиненный распространением ложных сведений», говорится в материалах суда.

Дата предварительных слушаний не определена.

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление авиакомпании «Победа» о взыскании с ЗАО «ИД «Новая газета» 2 миллионов рублей. В качестве соответчика по иску проходит Анастасия Егорова. Подробности спора в материалах дела не отражены.

На сайте «Новой газеты» есть статья Егоровой под заголовком: «Квест «Победа». Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению». В ней, в частности, указано - «вы будете постоянно сталкиваться с нарушением ваших прав, у вас нет выбора — вы выбрали авиакомпанию «Победа»».

Авиакомпания «Победа» была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под санкции ЕС «Добролета». По итогам 2015 года авиакомпания обслужила 3,09 миллиона пассажиров. По данным Росавиации, по этому показателю перевозчик занял седьмое место в гражданской авиации РФ.

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Авиакомпания "Победа" подала иск к ресурсу Travel.ru на 2 млн руб

14:31 12/10/2016 ОАО "Авиакомпания "Победа" подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании с ресурса Travel.ru и журналиста Юрию Плохотниченко 2 миллионов рублей компенсации "за вред, причиненный распространением ложных сведений".
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Авиакомпания "Победа" подала иск к ресурсу Travel.ru на 2 млн руб

14:31 12/10/2016 ОАО "Авиакомпания "Победа" подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании с ресурса Travel.ru и журналиста Юрию Плохотниченко 2 миллионов рублей компенсации "за вред, причиненный распространением ложных сведений".

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