Краснодарский суд возвратил в муниципальную собственность акции на 350 млн руб

14:52 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Краснодарского края по заявлению краевой прокуратуры признал недействительными (ничтожными) сделки по безвозмездной передаче имущества в собственность банка, обязав возвратить в муниципальную собственность ценные бумаги стоимостью 350 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Краснодарского края в ходе проверки соблюдения законодательства, регламентирующего использование и распоряжение муниципальным имуществом, выявила факт безвозмездной передачи в собственность ООО «Коммерческий банк «Кубанский универсальный банк» более 49 тысяч обыкновенных акций ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар» рыночной стоимостью 350 миллионов рублей.

Было установлено, что в декабре 2015 года администрация Краснодара передала указанное имущество в оперативное управление муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар. С согласия городской думы учреждение заключило договор о передаче акций на безвозмездной основе с Кубанским универсальным банком.

«Поскольку указанные сделки заключены без проведения аукциона, в обход законодательства о приватизации и с нарушением интересов неопределенного круга лиц они являются притворными, так как прикрывают единую сделку по отчуждению муниципального имущества», - считает прокуратура. Кроме того, основным принципом приватизации такого имущества является возмездность его отчуждения, отмечается в сообщении.

В связи с этим прокуратура региона оспорила в Арбитражном суде Краснодарского края ряд сделок. Также по ходатайству прокурора суд принял обеспечительные меры в виде запрета банку совершать какие-либо действия по распоряжению спорным имуществом.