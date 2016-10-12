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Роспатент отклонил возражения уфимца на регистрацию товарного знака МТС

Контекст
Теги: Авторское право, Роспатент, Республика Башкортостан, Россия
17:06 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт - РАПСИ. Палата по патентным спорам отклонила возражения предпринимателя Азамата Ибатуллина на решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку «МТС Смарт/MTS Smart» на имя ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), говорится в материалах патентного ведомства.

Заявитель возражения является правообладателем ряда товарных знаков объединенных словесным элементом «МТС».

По мнению уфимского предпринимателя, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с его товарными знаками. Ибатуллин считает, что его товарные знаки и оспариваемый знак зарегистрированы в отношении товаров, являющихся товарами широкого потребления. Он просил патентное ведомство признать правовую охрану товарного знака, принадлежащего МТС, недействительной полностью.

Компания МТС сообщила, что комбинированное обозначение, включающее тождественный буквенный элемент «МТС», с 1 января 2011 года признано общеизвестным в РФ товарным знаком и зарегистрировано на ее имя.

Элемент противопоставленного товарного знака заявителя, который условно можно назвать «МТС», носит графический характер, и является частью изобразительного обозначения, поскольку он образован не буквами русского или латинского алфавитов, имеющими определенные шрифтовые очертания, а с помощью изобразительных средств, отметила МТС.

Кроме того, в сравниваемых обозначениях доминирующими элементами, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей, являются не сходные элементы: в оспариваемом товарном знаке - стилизованное изображение компьютерной кнопки и буквенные обозначения «МТС», а в товарном знаке Ибатуллина - изображение подсолнуха. Также компания заявила, что сравниваемые товарные знаки существенно различаются внешней формой, смысловым значением, сочетанием цветов и композиционным построением.

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Роспатент отклонил возражения уфимца на регистрацию товарного знака МТС

17:06 12/10/2016 Палата по патентным спорам отклонила возражения предпринимателя Азамата Ибатуллина на решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку «МТС Смарт/MTS Smart» на имя ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), говорится в материалах патентного ведомства.
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