Подтверждено взыскание 550 тыс руб в пользу Apple по спору о правах на бренды

16:01 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании по иску американской компании Apple Inc. компенсации с московской фирмы ООО "ГАН" (оператор интернет-магазина ipadoff.ru) в размере 500 тысяч рублей и 50 тысяч рублей с администратора сайта Валентины Егоровой за незаконное использование товарных знаков истца, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы 30 августа по иску американской компании также обязал взыскать с Егоровой (администратор сайтов Ipadoff.ru , айпадофф.рф, айпадоф.рф, айпадов.рф.) 50 тысяч рублей компенсации. Кроме того, суд запретил ответчикам использовать товарные знаки истца, в частности, бренды Apple, IPhone, IPAD MAC, MACBOOK и изобразительный товарный знак в виде надкушенного яблока в сети Интернет, в том числе на страницах сайтов Ipadoff.ru , айпадофф.рф, айпадоф.рф, айпадов.рф.

В иске компания Apple Inc. просила взыскать 7,5 миллиона рублей. Жалобы на это решение подали ООО "ГАН" и Егорова.

На заседании в суде представитель истца заявил, что Егорова является администратором сайтов Ipadoff.ru , айпадофф.рф, айпадоф.рф, айпадов.рф, а ООО "ГАН" является оператором сайтов. На сайтах продавалась контрафактная продукция компании Apple, отметил представитель истца.

На это представитель ООО "ГАН" заявил, что компания не имеет никакого отношения к этим доменам и осуществляет иную деятельность, в частности, продает строительную технику. Данные о компании на сайтах были указаны без ее ведома, и ООО "ГАН" не знало об этом. Мониторить все сайты, где могут быть указаны данные о компании невозможно, добавил представитель. У компании есть свой сайт с 2010 года.

Суд отверг доводы ответчиков, указав, что факт незаконного использования товарных знаков подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела.

Американская компания подала несколько исков по поводу нарушения ее прав на товарные знаки. По ряду из дел стороны смогли урегулировать спор во внесудебном порядке. Так, суд утвердил мировое соглашение Apple Inc. с Павлом Сухачевым и двумя московскими ООО, торгующими компьютерами и бытовой техникой, по спору о запрете использования товарных знаков истца. В соглашении говорится, что Сухачев, ООО "Айвенго" и ООО "Компьютер" (ответчики) признают факт использования ими нескольких товарных знаков истца (Apple, Iphone, Mac и другие) в сети Интернет без согласия Apple Inc. Ответчики обязуются не использовать без согласия истца его товарные знаки, а также удалить все ссылки и указания на бренды заявителя.

Каждый случай использования ответчиками или их аффилированными лицами товарных знаков истца без его согласия в течение двух лет с момента утверждения мирового соглашения влечет наложение на ООО "Айвенго" штрафной неустойки в размере 8 миллионов рублей, на ООО "Компьютер" — 500 тысяч рублей, на Сухачева – 500 тысяч рублей.

По еще одному делу компания заключила мировые соглашения с администраторами доменов apple-house.ru и up-house.ru Даниилом Ховратовичем и Ильей Чистяковым в рамках дела по иску о взыскании с них и ООО "Риона плюс" более 7,2 миллиона рублей. Истец требовал запретить ответчикам использование товарных знаков IPHONE, MAC, MAC PRO, IMAC, APPLE TV и APPLE WATCH, также изобразительного товарного знака в виде надкушенного яблока.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.