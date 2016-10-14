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Арбитражная практика

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Подтверждено оставление без рассмотрения иска Альфа-банка о банкротстве УВЗ

Сюжет: Арбитражные суды ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Контекст
Теги: Банкротство, Альфа-банк, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Уралвагонзавод, Свердловская область, Россия
16:21 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт - РАПСИ. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Альфа-банка на определение об оставлении без рассмотрения его заявления о банкротстве ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ), говорится в материалах суда.

Банк обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Свердловской области от 12 сентября.

Требование банка было подано в связи с наличием у УВЗ 7,8 миллиарда рублей основного долга, 377,5 миллиона рублей процентов за пользование кредитом, 99,1 миллиона рублей пени за несвоевременное погашение процентов и 1,01 миллиарда рублей пени за несвоевременное погашение основного долга.

УВЗ просил оставить заявление банка без рассмотрения, так как в арбитражном суде Челябинской области рассматриваются иски о взыскании задолженности по кредитным договорам, производство по которым не приостановлено вследствие подачи заявления о признании должника банкротом.

Суд, оставляя без рассмотрения заявление банка, указал, что наличие задолженности по кредитным соглашениям, послужило основанием для обращения в суд с заявлением о признании УВЗ банкротом. В результате рассмотрения обоснованности такого заявления кредитора суд, в том числе, указывает размер задолженности, подлежащей включению в реестр требований кредиторов. Однако при наличии неприостановленного искового производства заявление о банкротстве подлежит оставлению без рассмотрения. Так, в данном случае, дела о взыскании задолженности по кредитам не были приостановлены в связи с возбуждение дела о банкротстве в отношении АО "НПК "Уралвагонзавод", говорится в определении суда.

УВЗ, который возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе, входит в ТОП-100 крупнейших военно-промышленных корпораций мира. Корпорация заняла 61-е место в рейтинге мировых производителей вооружений по версии Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

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Подтверждено оставление без рассмотрения иска Альфа-банка о банкротстве УВЗ

16:21 14/10/2016 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Альфа-банка на определение об оставлении без рассмотрения его заявления о банкротстве ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ), говорится в материалах суда.
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