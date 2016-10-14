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Арбитражная практика

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Суд подтвердил нарушение "дочкой" "Газпрома" антимонопольного законодательства

Контекст
Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Газпром, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:58 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО «Газпром добыча Ноябрьск» об отмене решения и предписания ФАС России о нарушении заявителем закона о закупках, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Компания «Газпром добыча Ноябрьск» в 2015 году проводила открытый запрос предложений на выполнение комплекса логистических услуг по проекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». ООО «Коксохимтранс» обжаловало в ФАС РФ действия «дочерней структуры» «Газпрома».

При рассмотрении жалобы комиссия антимонопольной службы установила, что исполнителю, как указывает техническое задание документации, следовало осуществить транспортно-экспедиционные услуги, связанные с приемом, перевозкой, хранением и страхованием грузов.

Однако в документации было установлено требование застраховать грузы на время перевозки в ОАО «СОГАЗ». Антимонопольное ведомство решило, что такое условие ограничивает круг участников закупки.

По информации ФАС, закон о закупках руководствуется принципом отсутствия ограничения допуска к участию в закупке при установлении требований к участникам, но и эта норма была нарушена компанией «Газпром добыча Ноябрьск».

В документации были указаны такие требования как, например, «участник должен иметь квалифицированный персонал», «претенденты процедур закупки должны иметь соответствующие производственные мощности, технологическое оборудование, финансовые и трудовые ресурсы», «обладать профессиональной компетентностью, а также положительной репутацией».

Комиссия ФАС России посчитала, что эти условия являются неизмеряемыми, так как невозможно определить персонал какой квалификации и в каком количестве, какие именно лицензии и разрешительные документы необходимо иметь участнику запроса предложений, и что заказчиком подразумевается под «профессиональной компетентностью и положительной репутацией».

Антимонопольная служба признала ООО «Газпром добыча Ноябрьск» нарушившим закон о закупках и выдала обязательное для исполнения предписание.

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Суд подтвердил нарушение "дочкой" "Газпрома" антимонопольного законодательства

16:58 14/10/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО «Газпром добыча Ноябрьск» об отмене решения и предписания ФАС России о нарушении заявителем закона о закупках, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
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