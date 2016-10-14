Суд взыскал с "Натур Продукт" 4,5 млн руб судебных расходов в пользу "АнвиЛаб"

flickr.com/Joe Gratz

19:03 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт - РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с фармкомпании ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл" в пользу ООО "АнвиЛаб" 4,5 миллиона рублей судебных расходов, говорится в постановлении суда.

Апелляция отменила определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 25 апреля, который взыскал с ЗАО 68,01 миллиона рублей расходов.

Компания "АнвиЛаб" подала заявление о взыскании судебных расходов в рамках спора о взыскании с "Натур Продукт Интернэшнл" 1,6 миллиарда убытков, касающихся продажи препаратов "Антигрипппин-АНВИ" и "Антигриппин-максимум".

Верховный суд (ВС) РФ 24 декабря 2015 года отказал ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл" в пересмотре судебных актов о взыскании с него 1,6 миллиарда убытков. ЗАО было отказано в передаче его заявления в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС.

Суд по интеллектуальным правам 12 октября 2015 года оставил без изменения решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 16 апреля и постановление апелляционной инстанции от 4 августа 2015 года о взыскании с ЗАО убытков. Эти судебные акты компания просила ВС РФ отменить.

По информации компании "АнвиЛаб", она занимается производством и оптовой продажей лекарственных средств "Антигрипппин-АНВИ" и "Антигриппин-максимум". В свою очередь, ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл" ранее приобрело исключительные права на товарные знаки, содержащие словесное обозначение "антигриппин", в отношении товаров 5-го класса МКТУ, включая фармацевтические препараты.

В иске говорится, что в июле 2011 года "Натур Продукт Интернэшнл" направила в адрес покупателей предупредительные письма с требованием прекратить введение в гражданский оборот фармацевтических препаратов, маркированных обозначением "Антигрипппин-АНВИ" и "Антигриппин-максимум", возвратить товары поставщику и убрать всю информацию, относящуюся к этим препаратам. Соответствующий запрет также был адресован неопределенному кругу участников товарного рынка через СМИ, сообщил истец.

Кроме того, ФАС 21 ноября 2011 года расценила действия ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на эти товарные знаки, как акт недобросовестной конкуренции. Законность решения ФАС была проверена и подтверждена судами.

Также истец сообщил, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 9 октября 2012 года отказал "Натур Продукт Интернэшнл" в иске о понуждении ООО "АнвиЛаб" к прекращению использования обозначений "Антигрипппин-АНВИ" и "Антигриппин-максимум", изъятии из оборота продукции, маркированной этими обозначениями.



Долгие судебные разбирательства

Истец сообщил, что в связи с требованиями "Натур Продукт Интернэшнл" поставщик и покупатели отказались от поставок, заявки на приобретение этих препаратов, несмотря на их устойчивый спрос, не поступали. Общая стоимость нереализованных товаров согласно расчету истца составила 2,08 миллиарда рублей. Заявитель также представил документы, из которых следует, что им понесены расходы, связанные с введением продукции в оборот.

По данным истца, расходы, связанные с приготовлением к реализации препаратов, составили 427,4 миллиона рублей. Разница между стоимостью нереализованной продукции и расходами представляет собой неполученный доход в сумме 1,6 миллиарда рублей, отмечается в иске.

Ответчик против иска возражал, поскольку, по его мнению, отсутствует причинно-следственная связь между действиями "Натур Продукт Интернэшнл" и убытками, предположительно наступившими у "АнвиЛаб". По его мнению, истцом не доказан размер упущенной выгоды, а действия ответчика, совершенные до принятия Роспатентом решений о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, являются законными.

Как полагает "Натур Продукт Интернэшнл", экспертное заключение не может быть признано достоверным доказательством размера неполученного дохода, так как экспертом использованы ненадежные источники информации и некорректный метод исследования. Он считает, что компанией "АнвиЛаб" не были приняты меры по минимизации убытков, а при расчете упущенной выгоды не учтены налоги.

Суды согласились с доводами истца. "Причинно-следственная связь между поведением ответчика и убытками истца является прямой и заключается в том, что под воздействием акта недобросовестной конкуренции, совершенного ответчиком, истец прекратил продажу препаратов "Антигрипппин-АНВИ" и "Антигриппин-максимум", несмотря на устойчивые хозяйственные связи с потенциальными покупателями", - говорится в решении суда. Арбитраж отметил, что "АнвиЛаб" не мог продолжать продавать эти препараты, пока поведение "Натур Продукт Интернэшнл" не квалифицировано как акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, соответственно, в административном и судебном порядке.

Размер упущенной выгоды, по мнению суда, подтвержден истцом путем представления первичных документов, тогда как контррасчет ответчика не основан на объективных данных. Результат расчетов согласуется с заключением о потенциальном объеме продаж этих препаратов в период с 1 августа 2011 года по 30 ноября 2012 года, составленным ООО "Ай Эм Эс Хелс", специализирующемся на аналитических и маркетинговых исследованиях в сфере фармации, говорится в решении.