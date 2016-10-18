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Арбитражная практика

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Оставлен без движения иск о банкротстве вертолетной компании "Аэросоюз"

Контекст
Теги: Сбербанк, Арбитражный суд Московской области, Московская область, Россия
09:45 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Московской области оставил без движения до 7 ноября заявление Сбербанка России о признании банкротом ЗАО «Вертолетная компания «Аэросоюз», которое в 2005 году открыло первый вертолётный клуб в РФ, говорится в определении суда.

К заявлению банк не приложил документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном размере либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки госпошлины, отметил суд.

Вертолетная компания «Аэросоюз» была основана в 2002 году. Она является крупнейшим в России официальным дилером и сервисным центром Robinson Helicopter Company (USA), официальным сервисным центром Agusta Westland (Италия), агентом и сервисным центром Airbus Helicopter (Eurocopter) (Франция).

В 2007 году на базе вертолетной компании начала работу Академия вертолетного спорта «Аэросоюз».

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Оставлен без движения иск о банкротстве вертолетной компании "Аэросоюз"

09:45 18/10/2016 Арбитражный суд Московской области оставил без движения до 7 ноября заявление Сбербанка России о признании банкротом ЗАО «Вертолетная компания «Аэросоюз», которое в 2005 году открыло первый вертолётный клуб в РФ, говорится в определении суда.
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