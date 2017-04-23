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Арбитражная практика

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Жалоба завода АМУР на взыскание 288 млн руб вновь отложена

Контекст
Теги: Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
11:06 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 17 ноября рассмотрение жалобы ЗАО "Автомобили и моторы Урала" (АМУР) на взыскание 288 миллионов рублей по иску Минобороны РФ, сообщили РАПСИ в суде.

Ранее рассмотрение апелляции уже не раз откладывалось.

Первая инстанция 1 апреля взыскала по иску ведомства с АМУРа 288 миллионов рублей неотработанного аванса. Тем самым суд удовлетворил иск ведомства лишь частично. Первоначально Минобороны РФ требовало взыскать с завода 787 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, в марте 2010 года между министерством и АМУР был заключен контракт на поставку техники. Ответчик допустил просрочку поставки товара, в связи с чем министерство взыскивало неустойку. "Факт нарушения условий контракта ответчиком, а также очевидная невозможность его исполнения ответчиком, подтверждается материалами дела и ответчиком документально не опровергнуто", - говорится, в частности, в решении суда первой инстанции.

Арбитраж Москвы 26 марта отклонил аналогичный иск министерства на 627 миллионов рублей. Представители АМУР отметили в ходе рассмотрения данного дела, что фирма отрицает вину в нарушении исполнения госконтракта. Нарушение поставки товара было в отношении 22 единиц техники, общей стоимостью 72 миллиона рублей, отметили юристы. В отношении партии из 50 автомобилей, в которую входили спорные 22 машины, стороны долгое время не могли прийти к договоренности. По словам юристов АМУР, "были трудности с согласованием поставки техники с лебедками, поскольку она была иностранного производства".

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Жалоба завода АМУР на взыскание 288 млн руб вновь отложена

11:06 18/10/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 17 ноября рассмотрение жалобы ЗАО "Автомобили и моторы Урала" (АМУР) на взыскание 288 миллионов рублей по иску Минобороны РФ, сообщили РАПСИ в суде.
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