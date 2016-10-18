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Арбитражная практика

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Апелляция поддержала выводы ФАС по спору с гарантирующими поставщиками

Теги: Девятый арбитражный апелляционный суд, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
11:39 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу против ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Севкавказэнерго», чьи действия привели к необоснованному росту цен на электрическую энергию, говорится в сообщении ведомства.

«Напомним, в период с января 2012 года по октябрь 2013 года у этих гарантирующих поставщиков наблюдались организованные, регулярные и существенные завышения плановых объемов потребления относительно фактических. Вследствие таких действий происходил необоснованный рост цены для остальных потребителей электрической энергии Первой ценовой зоны оптового рынка электрической энергии и мощности, что является признаком ограничения конкуренции», - подчеркивается в сообщении.

Служба отмечает, что компании осуществляют свою деятельность на территориях, для которых установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, следствием чего является покупка электрической энергии в рамках регулируемых договоров, стоимость покупки по которым значительно ниже стоимости электрической энергии на оптовом рынке, где ее приобретают остальные участники рынка.

«Посредством завышения объемов покупки электрической энергии, приобретаемой по заниженной стоимости по сравнению с фактом потребления, гарантирующие поставщики группы лиц имели возможность продавать оставшиеся объемы по цене балансирующего рынка, которая в среднем выше на 25%, получая положительный экономический эффект и оказывая влияние на цену рынка», - говорится в пресс-релизе ФАС.

Влияние на цену рынка заключалось в увеличении объемной характеристики спроса на электроэнергию, что имело следствием загрузку более дорогого генерирующего оборудования и востребования более дорогих объемов выработки электроэнергии. С учетом применяемой модели маржинального ценообразования (цена определяется по последнему, самому дорогому востребованному рынком объему выработки) это влияло не только на цену покупки этих гарантирующих поставщиков, но и на цену для иных покупателей оптового рынка электроэнергии и мощности, отмечается в сообщении.

По данным ФАС, сумма незаконно полученного дохода составила по компаниям группы лиц почти 700 миллионов рублей.

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Апелляция поддержала выводы ФАС по спору с гарантирующими поставщиками

11:39 18/10/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу против ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Севкавказэнерго», чьи действия привели к необоснованному росту цен на электрическую энергию, говорится в сообщении ведомства.
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