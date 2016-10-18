Арбитраж вернул "Победе" иск к "Новой газете" на 2 млн руб

14:01 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы возвратил заявление авиакомпании «Победа» о взыскании с ЗАО «ИД «Новая газета» двух миллионов рублей, говорится в определении суда.

В качестве соответчика по иску проходит Анастасия Егорова. Подробности спора в материалах дела не отражены.

В определении отмечается, что к заявлению не приложены документы, подтверждающие направление иска другим участвующим в деле лицам, а также подтверждение оплаты госпошлины.

На сайте «Новой газеты» есть статья Егоровой под заголовком: «Квест «Победа». Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению». В ней, в частности, указано — «вы будете постоянно сталкиваться с нарушением ваших прав, у вас нет выбора — вы выбрали авиакомпанию «Победа»».

РАПСИ однако не располагает точной информацией, в связи с чем связан иск.

«Победа» была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под санкции ЕС «Добролета». По итогам 2015 года авиакомпания обслужила 3,09 миллиона пассажиров. По данным Росавиации, по этому показателю перевозчик занял седьмое место в гражданской авиации РФ.