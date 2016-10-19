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Арбитражная практика

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Иск о банкротстве крупнейшего книжного Санкт-Петербурга рассмотрят в декабре

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
19:33 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 7 декабря рассмотрение заявления ООО «Юнипаблик» о признании банкротом ОАО «Торговая книга «Санкт-Петербургский Дом книги», владеющего крупнейшим книжным магазином Петербурга, говорится в материалах суда.

Причина отложения спора не указана. Заявитель представил кандидатуру Любомира Княгиницкого на должность временного управляющего должника.

Суд весной оставил без движения заявление о банкротстве. Согласно материалам дела, заявителем не представлены доказательства вступления в законную силу судебных актов, на которых основаны требования, а также копия судебного акта о процессуальном правопреемстве кредитора.

Пакет акций ОАО находится в собственности Комитета по управлению госимуществом Санкт-Петербурга.

Магазин «Дом книги» был открыт 19 декабря 1919 года на Невском проспекте (дом компании «Зингер»), он имеет 12 филиалов в городе.

Ранее на верхних этажах здания магазина располагались редакции издательств «Искусство», «Художественная литература» и «Агропромиздат». Также в магазине работала редакция издательства «Лендетгиз» (организовано Самуилом Маршаком), выпускавшее журналы «Чиж» и «Ёж». Во время блокады Ленинграда Дом книги продолжал работать.

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Иск о банкротстве крупнейшего книжного Санкт-Петербурга рассмотрят в декабре

19:33 19/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 7 декабря рассмотрение заявления ООО «Юнипаблик» о признании банкротом ОАО «Торговая книга «Санкт-Петербургский Дом книги», владеющего крупнейшим книжным магазином Петербурга, говорится в материалах суда.
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