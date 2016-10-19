Иск "Эхо Москвы" к "Зефир Медиа" на 10,3 млн руб рассмотрят 15 ноября

15:56 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 15 ноября слушания по иску радиостанции «Эхо Москвы» о взыскании 10,3 миллиона рублей с ООО «Зефир Медиа», ранее занимавшегося продажей рекламы на радио и в Интернете, говорится в материалах дела.

Российский сейлз-хаус «Зефир Медиа» был основан в 2012 году Жоржем Полински и несколькими бывшими сотрудниками «Европейской медиагруппы».

Арбитражный суд Москвы в июле частично удовлетворил заявление Полински о взыскании с «Зефир Медиа» 5,59 миллиона рублей задолженности по договору денежного займа. Кроме того, арбитраж в сентябре отказал Полински в принятии заявления о признании сейлз-хауса банкротом.

Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга» 4 декабря 2012 года сообщила о том, что «холдинг входит в акционерный капитал «Зефир Медиа» и передаёт ему право продаж своих станций на рынке рекламных агентств с 1 января 2013 года». Сотрудники, которые курировали это направление в «Газпром-Медиа», перешли на работу в «Зефир Медиа», которая займется размещением рекламы в эфире радиостанций «Relax FM», «Сити FM», «Детское радио» и «Эхо Москвы», сообщила пресс-служба.