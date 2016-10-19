Апелляция подтвердила отказ фирме Батуриной в иске к РФ на 33,6 млрд руб

16:55 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт ─ РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение об отказе ЗАО «Территориальная дирекция «Сетуньская» (принадлежит Елене Батуриной, супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова) во взыскании с Российской Федерации в лице Минфина 33,6 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Тем самым суд отклонил апелляцию «Сетуньской» на решение первой инстанции. В своем иске фирма Батуриной требовала выплатить убытки за изъятые земельные участки на западе Москвы ─ так называемые «посольские земли».

Резолютивную часть решения Арбитражный суд Москвы огласил 15 марта, полный текст решения был изготовлен 22 июля. После этого компания подала апелляционную жалобу на решение.

В расчет суммы компенсации, заявленной в иске, в частности, входит рыночная стоимость земли, а также денежные выплаты и налоги, которые с 2003 года, то есть в течение всего времени владения землей, «Сетуньская» выплачивала в госбюджет. Истец заявил в суде, что в действиях госорганов есть вина. Так, в 1993 году Росимущество не имело право проводить приватизацию, а МИД должен был опубликовать межправительственные соглашения.

Представитель Минфина просил отказать в иске, заявив, что отсутствует сам факт причинения убытков «Сетуньской», поскольку земля была не изъята в пользу государства, а истребована из чужого незаконного владения. Истец не доказал, что были нарушены его права. Кроме того, ответчиком должен в деле участвовать не он, а Росреестр. Представитель департамента имущества Москвы (участвует в деле в качестве третьего лица) также заявил о пропуске истцом срока для подачи такого иска.

Суд, отклоняя иск, указал, что «Территориальная дирекция «Сетуньская» не обладала в отношении этих земельных участков правом, которое могло быть нарушено. Также компания не доказала наличие в действиях (бездействии) ответчиков состава гражданского правонарушения.

Иск был подан в суд в сентябре 2013 года. В декабре 2014 года суд приостанавливал производство по делу для проведения экспертизы. Истец просил суд провести повторную экспертизу, однако суд отклонил ходатайство компании.

Росимущество в 2010 году обратилось в арбитраж Москвы с иском об истребовании у «Сетуньской» трех земельных участков общей площадью более 16 гектаров, на которых компания планировала построить многофункциональный комплекс «Сетунь-Хиллс». Суды, включая Высший арбитражный суд в 2013 году, удовлетворили исковые требования. Суды установили, что спорные земли относятся к территориям, зарезервированным указом президента РФ от 1993 года под строительство зданий для иностранных представительств Китая, Индии и Кубы. Как указали суды, приватизация земельных участков, а также последующая регистрация права собственности на них были проведены с нарушением действующих международных договоров.