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Арбитражная практика

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Жалобу на отказ ЦС "Звездочка" в иске к Росатому рассмотрят 31 октября

Контекст
Теги: Росатом, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
11:47 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционном суд назначил на 31 октября рассмотрение жалобы центра судоремонта «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область) на решение об отказе взыскания с Росатома 193,1 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитраж Москвы 21 июля отклонил соответствующий иск «Звездочки». Центр судоремонта просил взыскать расходы на содержание блоков пяти утилизируемых атомных подводных лодок (АПЛ).

Иск был подан в июне 2015 года, однако в рамках рассмотрения дела суд назначил проведение экспертизы. В рамках нее эксперты должны были ответить на вопрос о фактической стоимости расходов по содержанию и хранению блоков — реакторных отсеков АПЛ, а также на вопрос, являются ли экономически обоснованными и целесообразными расходы ЦС «Звездочка» размере 193,1 миллиона рублей.

Согласно выводам экспертного заключения, расходы центра судоремонта по содержанию и хранению АПЛ в размере 193,1 миллиона рублей являются экономически необоснованными и нецелесообразными.

«Доводы истца о неясности и противоречивости экспертного заключения судом отклоняются. Суд не нашел оснований для постановки под сомнение выводов эксперта. Истец не представил доказательств ошибочности выводов эксперта либо наличие объективных обстоятельств, позволяющих усомниться в обоснованности экспертного заключения», — говорится, в частности, в решении арбитража Москвы.

Договор о хранении на плаву блоков утилизируемых подлодок был заключен «Звездочкой» с госкорпорацией «Росатом» в 2010 году.

Центр судоремонта «Звездочка» — судостроительная и судоремонтная верфь, расположенная в устье реки Северной Двины, на берегу Белого моря в  Северодвинске. Решение о строительстве предприятия принято постановлением Совета Министров СССР от 9 июля 1946 года. В состав «ЦС «Звездочка», согласно сайту компании, входят 6 судоремонтных заводов.

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Жалобу на отказ ЦС "Звездочка" в иске к Росатому рассмотрят 31 октября

11:47 20/10/2016 Девятый арбитражный апелляционном суд назначил на 31 октября рассмотрение жалобы центра судоремонта «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область) на решение об отказе взыскания с Росатома 193,1 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.
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