ТГК-2 обжаловала взыскание 10,9 млрд руб по иску ВТБ

16:46 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. "Территориально генерирующая компания № 2" (ТГК-2) подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о взыскании суммы досрочно истребованного банком ВТБ кредита в размере 10,9 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе компании.

Арбитраж Москвы 9 сентября обязал взыскать солидарно с ТГК-2 и группы "Синтез" (контролируется, по данным СМИ, экс-сенатором от Чувашской республики Леонидом Лебедевым) основной долг по кредиту в размере 9,5 миллиарда рублей, а также проценты и неустойку.

Банк просил взыскать задолженность по соглашению об открытии кредитной линии, которое было заключено в октябре 2014 года. ТГК-2 являлся заемщиком по кредиту, Группа "Синтез" — поручителем. В связи с тем, что ТГК-2 были нарушены условия по договору, банк досрочно потребовал погасить кредит и подал иски к заемщику и к поручителю в суд. Иски банка к заемщику и поручителю суд объединил в одно производство.

В рамках дела суд рассматривал встречные иски ТГК-2, в которых компания просила признать недействительными положения кредитного соглашения, в частности, по одностороннему изменению процентных ставок по кредиту и требование банка о досрочном погашении долга. Компания также просила взыскать с банка из-за увеличения ставки по кредиту 632,3 миллиона рублей в качестве неосновательного обогащения. Кроме того, компания просила признать недействительной сделку по уплате банку комиссии и взыскать с банка 95 миллиона рублей. Все эти встречные иску суд отклонил.

"Компания считает необоснованными требования Банка ВТБ о досрочном погашении кредита и обращает внимание на то, что 23 ноябр 2015 года банк ВТБ предъявил кредит к досрочному погашению в связи с неисполнением не основополагающих финансовых требований, а второстепенных нефинансовых условий кредитного соглашения, например, таких, как незаключение ТГК-2 с Газпромбанком кредитного договора на сумму 2 миллиардов (по факту договор был заключен на 1 миллиард рублей)", - отмечается в сообщении.

ТГК-2 подчеркивает, что решение кредитора о досрочном истребовании кредита всегда крайне негативно сказывается на экономике заемщика, а в конкретном случае, требования банка могут пагубно сказаться на состоянии теплоэнергетической отрасли пяти регионов страны.

"Со своей стороны ТГК-2 реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие производственной деятельности компании с целью получения дополнительных источников для выполнения платежей по имеющимся денежным обязательствам. Одной из самых значимых и перспективных точек роста экономики ТГК-2 являются инвестиционные проекты с китайским партнером, которые одобрены на уровне глав России и Китая", - говорится в сообщении.

ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Севера и Северо-Запада России. Компания занимается производством электро- и теплоэнергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. В ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2 представляет группа "Синтез".