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Арбитражная практика

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Жалоба "Уральских пельменей" на незаконность увольнения Нетиевского отклонена

Контекст
Теги: Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Свердловская область, Россия
17:45 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт - РАПСИ. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о признании недействительным протокола общего собрания участников ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" об отстранении генерального директора коллектива Сергея Нетиевского, говорится в материалах суда.

Тем самым апелляция отклонила жалобу ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" на решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 июля. Суд первой инстанции удовлетворен иск Нетиевского о признании ничтожными решения общего собрания участников ООО, состоявшегося 14 октября 2015 года, и протокола собрания.

Суд указал, что Нетиевский о дате, месте, времени и повестке дня оспариваемого собрания своевременно извещен не был. Кроме того, протокол спорного собрания он не получал в связи с тем, что он в адрес истца не направлялся.

Генеральный директор компании "Уральские пельмени продакшн" Алексей Лютиков ранее сообщил, что решение о смене директора было простым управленческим ходом, который повысит эффективность работы ООО. Новым гендиректором творческого объединения в октябре 2015 года стал Сергей Исаев. Согласно учредительным документам право голоса имеют все члены команды, в той или иной степени владеющие долей в ТО "Уральские пельмени".

В производстве арбитражного суда Москвы есть иск ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" к ООО "Фест Хэнд Медиа" о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак "Уральские пельмени".

В ходе одного из заседаний представитель ответчика заявил, что хочет заключить мировое соглашение по делу с истцом. Представитель истца же сказал, что этот вопрос ему необходимо обсудить с руководством компании.

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Жалоба "Уральских пельменей" на незаконность увольнения Нетиевского отклонена

17:45 20/10/2016 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о признании недействительным протокола общего собрания участников ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" об отстранении генерального директора коллектива Сергея Нетиевского, говорится в материалах суда.
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