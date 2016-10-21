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Арбитражная практика

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Исковые заявления к ярославскому ФК "Шинник" на 94 млн руб возвращены

Контекст
Теги: Банкротство, Футбол, спорт, Арбитражный суд Ярославской области, Ярославская область, Россия
15:41 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Ярославской области возвратил региональному государственному предприятию (ГП) "Ярдормост" два заявления о взыскании около 94 миллионов рублей с футбольного клуба (ФК) "Шинник", говорится в материалах суда.

Суд вернул заявления по ходатайству истца. "Ярдормост" подавал заявление на 61,1 миллиона рублей и на 32,4 миллиона рублей.

Арбитражный суд Ярославской области 22 ноября рассмотрит заявление индивидуального предпринимателя Евгения Мухина о признании банкротом ФК "Шинник", говорится в материалах суда.

Арбитраж запросил у союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно- энергетического комплекса" информацию о Сергее Вавилове, который является кандидатом на должность арбитражного управляющего ФК.

Суд 7 сентября прекратил производство по заявлению бывшего генерального директора "Шинника" Александра Рожнова о признании организации банкротом. Такое определение было вынесено судом в связи с отказом заявителя от требований.

Ранее Рожнов уже подавал в суд иск о банкротстве ФК. Однако 12 марта 2015 года производство по делу было прекращено в связи с погашением долга перед заявителем в размере 3,2 миллиона рублей.

Кроме того, суд в декабре 2015 года прекратил производство по заявлению двух физических лиц о банкротстве "Шинника". Производство по делу было прекращено в связи с отказом Михаила Казакова и Геннадия Смоляренко от заявления.

Суд рассматривал еще несколько заявлений о банкротстве клуба.

Арбитражный суд Ярославской области 24 марта 2014 года прекратил производство по заявлению ООО "Про-Спортс-Менеджмент" о банкротстве ФК "Шинник". Причиной прекращения производства по делу стал отказ заявителя от требований. Областной арбитраж 20 сентября 2012 года удовлетворил иск компании "Про-Спортс-Менеджмент" о взыскании с футбольного клуба 5,6 миллиона рублей долга по выплате агентского вознаграждения и 1,2 миллиона рублей неустойки.

Суд в октябре 2011 года прекратил производство по заявлению новозеландской компании Bestmax Limited о банкротстве "Шинника" в связи с погашением долга. Источник в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сообщил РИА Новости, что ярославский "Шинник" выплатил фирме Bestmax Limited 50% от существующей задолженности за трансфер защитника Дмитрия Семочко, выступавшего в ярославской команде в 2008 году.

Как сообщал собеседник агентства, ранее "Шинник" обращался в компанию Bestmax c просьбой об уменьшении трансферной стоимости футболиста из-за вылета команды в 2008 году в первый дивизион и сокращением в связи с этим клубного бюджета, а главное, из-за досрочного расторжения контракта с футболистом. Собеседник агентства сообщил, что "соглашение с Семочко было подписано на два года, но уже через год по причине снижения спортивного мастерства у игрока руководство футбольного клуба рассталось с защитником".

Однако компания Bestmax Limited все-таки инициировала судебный процесс, в ходе которого ярославский футбольный клуб обязали выплатить долги по трансферному контракту.

ФК "Шинник" ведет свою историю с 1957 года, только раз сыграв в высшей лиге чемпионатов СССР. Лучшим достижением команды в российских национальных первенствах является четвертое место в сезоне-1997. В настоящее время команда выступает в ФНЛ.

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Исковые заявления к ярославскому ФК "Шинник" на 94 млн руб возвращены

15:41 21/10/2016 Арбитражный суд Ярославской области возвратил региональному государственному предприятию (ГП) "Ярдормост" два заявления о взыскании около 94 миллионов рублей с футбольного клуба (ФК) "Шинник", говорится в материалах суда
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