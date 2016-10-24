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Арбитражная практика

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СБ Банк направил 2,01 млрд руб на выплаты вкладчикам - АСВ

Контекст
Теги: Банкротство, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
10:18 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Судостроительный банк (СБ Банк), входивший в топ-100 российских кредитных организаций, направил 2,01 миллиарда рублей на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики), говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Общий размер установленной задолженности банка перед кредиторами составил 40,5 миллиарда рублей (долг вкладчикам – 22,2 миллиарда рублей).

Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2015 года по заявлению Центрального банка (ЦБ) признал банкротом СБ Банк. Временная администрация по управлению СБ Банком ранее установила, что стоимость имущества (активов) банка составила 14,5 миллиарда рублей, сумма его обязательств перед кредиторами - 47,9 миллиарда рублей, таким образом, обязательства банка превысили его активы на 33,4 миллиарда рублей, отмечается в решении суда.

ЦБ РФ 16 февраля 2015 года отозвал у СБ Банка лицензию на осуществление банковских операций. Регулятор объяснил свое решение тем, что банк проводил высокорисковую кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. АСВ в конце февраля 2015 года сообщило, что предварительно объем выплат вкладчикам СБ Банка оценивается в 16,9 миллиарда рублей.

По данным Центробанка, СБ Банк занимал 85-е место в банковской системе РФ, он является участником системы страхования вкладов.

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СБ Банк направил 2,01 млрд руб на выплаты вкладчикам - АСВ

10:18 24/10/2016 Судостроительный банк (СБ Банк), входивший в топ-100 российских кредитных организаций, направил 2,01 миллиарда рублей на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики), говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).
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