Возражение Jaguar Land Rover на регистрацию бренда Landmaster отклонено

11:00 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Палата по патентным спорам отклонила возражения британской компании Jaguar Land Rover на решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку Landmaster на имя ООО "Петербургский машиностроительный завод", говорится в материалах патентного ведомства.

Jaguar Land Rover ссылалась на то, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком Landrover. В частности, британская компания отмечала, что в знаках совпадают начальные и конечные части обозначений, одинаковое количество слогов,одинаковый латинский алфавит, а также близость состава гласных.

В то же время Петербургский завод отмечал, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с товарным знаком Landrover. Общество подчеркивало, что восприятие товарных знаков в целом не позволяет прийти к выводу о сходстве сравниваемых товарных знаков. Сходство не представляется возможным с позиции рядового потребителя, для которого Land Rover и Land Cruiser это полноприводные внедорожники разных производителей. При появлении на рынке продукции с наименованием Landmaster потребитель, столкнувшись с ним, по мнению правообладателя оспариваемого товарного знака, не сможет связать данное наименование с конкретным производителем.

В свою очередь Палата по патентным спорам отметила, что товары "аппараты перемещающиеся по воде и воздуху", в отношении которых зарегистрирован спорный бренд, не являются однородными с товарами перечня противопоставленного товарного знака, так как относятся к отдельным видам товаров, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал их несходство, отметил Роспатент.