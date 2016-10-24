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Арбитражная практика

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"Бургер Кинг" подписал мировое соглашение с Джигурдой по рекламному контракту

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Никита Джигурда, Москва, Россия
13:27 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" достигла мировое соглашение с артистом Никитой Джигурдой, касающееся рекламного контракта, сообщили РАПСИ в компании.

"Сумма договора не разглашается. Обе стороны остались довольны. Рекламная кампания начнется 25 октября", — отметили в компании.

Ранее сеть ресторанов пригласила артиста для рекламы бургера "Злейший воппер". Однако Джигурда в октябре в своем Twitter сообщил об отказе от сотрудничества из-за отказа компании перевести ему один миллион долларов.

Компания "Бургер Кинг" 20 октября подала заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании 300 тысяч рублей с Джигурды за разглашение условий рекламного сотрудничества. В исковом заявлении компания отметила, что эти сведения порочат ее деловую репутацию.

Кроме того, "Бургер Кинг" в августе отозвал исковое заявление к лидеру музыкальной группы "Ленинград" Сергею Шнурову. "От имени моей компании хочу принести извинения Шнуру. Конечно, мы будем только рады, если Сергей будет писать смешные стихи о нас и впредь, пусть даже с добавлением "народного языка", — сказал гендиректор компании Дмитрий Медовой.

По словам гендиректора, юристам компании была дана установка отслеживать случаи нанесения ущерба репутации и подавать иски. "По форме все было правильно, по сути, вышел перебор", — заявил он. На время конфликта сам Медовый находился в отпуске.

Сеть "Бургер Кинг" готовила иск в суд к Шнурову с требованием взыскать с него порядка 200 тысяч рублей за публикацию, которая якобы привела к "ущербу репутации компании". По мнению представителей компании, публичные высказывания такой известной личности, как Шнуров, "вводят в заблуждение потребителей и наносят вред бренду".

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"Бургер Кинг" подписал мировое соглашение с Джигурдой по рекламному контракту

13:27 24/10/2016 Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" достигла мировое соглашение с артистом Никитой Джигурдой, касающееся рекламного контракта, сообщили РАПСИ в компании.
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