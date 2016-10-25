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Арбитражная практика

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Челябинская фирма банкротит единственного в РФ производителя БМП

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Курганской области, Челябинская область, Россия
12:46 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. ООО «Профинвест-М» (Челябинск) подало заявление в Арбитражный суд Курганской области о признании банкротом ОАО «Курганский машиностроительный завод» («Курганмашзавод»), которое является единственным в РФ производителем боевых машин пехоты (БМП), говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения дела о банкротстве не определена.

Суд 4 мая возвратил ЗАО «Хоффман профессиональный инструмент» (Санкт-Петербург) заявление о банкротстве «Курганмашзавода» в связи с отказом от требований.

Ранее суд оставил это заявление без движения до 16 мая. Арбитраж затребовал у ЗАО выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении должника. Также суд просил ЗАО уточнить заявленные требования относительно процедуры банкротства, которую необходимо ввести в отношении «Курганмашзавода», и срок ее введения. Фирма в заявлении сообщила о задолженности в размере 743,5 тысячи рублей.

Арбитраж 18 апреля прекратил производство по иску ОАО «Ковровский электромеханический завод» о признании банкротом Курганмашзавода. Производство по делу о банкротстве было прекращено в связи с отказом истца от требований. Заявитель ссылался в иске на долг перед ним в размере 84,7 миллиона рублей.

Завод специализируется на производстве и ремонте бронемашин семейства БМП, «Хризантема-С», «САУ Вена». В состав предприятия входит десять заводов и пять цехов. С 2005 года Курганмашзавод входит в состав концерна «Тракторные заводы».

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Челябинская фирма банкротит единственного в РФ производителя БМП

12:46 25/10/2016 ООО «Профинвест-М» (Челябинск) подало заявление в Арбитражный суд Курганской области о признании банкротом ОАО «Курганский машиностроительный завод» («Курганмашзавод»), которое является единственным в РФ производителем боевых машин пехоты (БМП), говорится в материалах суда.
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