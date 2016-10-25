Центр "Сова" вновь подал иск к Google, касающийся закона о "забвении"

Google

14:58 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. Информационно-аналитический центр «Сова» вновь подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к компании Google о восстановлении выдачи в результатах поиска ссылок, которые были удалены по закону о защите информации, говорится в материалах суда.

Заявление оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

Суд 22 августа возвратил центру «Сова» иск к Google, так как заявителем не был соблюден претензионный порядок урегулирования спора с ответчиком. Ранее сообщалось, что иск подала общественная организация «РосКомСвобода» в интересах информационно-аналитического центра «Сова».

В марте центр «Сова» получил от Google два уведомления об удалении из результатов поиска ссылок на две страницы его сайта, который осуществляет информационную и исследовательскую деятельность в сфере проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, политического радикализма, развития либеральных ценностей и соблюдения прав человека в России.

Центр «Сова» считает, что «подобная «поисковая зачистка» серьёзно ограничивает права общественной организации на свободу распространения информации, гарантируемого статьей 29 Конституции РФ, а также статьями 3 и 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Российские законодатели не предусмотрели для владельцев сайтов возможности направлять возражения на требования лиц об удалении информации и ссылок из результатов поиска, поэтому центру «Сова» пришлось идти сразу в суд», - сообщила организация.

Истец отметил, что на страницах сайта центра «Сова», ссылки на которые удалены из результатов поиска Google, были размещены краткие информационные сообщения о двух судебных процессах по уголовным делам о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Информация, по данным заявителя, «распространяется на 100% законных основаниях, никаких требований физических лиц либо решений суда о признании данной информации запрещённой к распространению на территории РФ центр «Сова» не получал».

«Преступления, о которых идёт речь, относятся к категории преступлений против основ конституционного строя и безопасности (Глава 29 УК РФ) и поэтому информация об их совершении обладает высокой общественной значимостью и не может быть удалена по одному лишь заявлению физического лица, без учёта интереса общества», — считает истец.

По мнению центра «Сова», «закон о «праве на забвение» наделяет оператора поисковой системы обязанностью самостоятельно оценивать обоснованность требований заявителя и принимать решение о том, является ли она недостоверной, потеряла ли указанная информация актуальность либо утратила ли данная информация значение для заявителя, то есть принимать решение исходя из субъективных предпосылок». Кроме того, оператор поисковой системы ограничен в возможности достоверно устанавливать и проверять подобные обстоятельства, поскольку информация размещается на сайтах в сети «Интернет» третьими лицами (владельцами сайтов либо их пользователями), а полномочиями по установлению данных фактов и проверке обоснованности требований заявителей об удалении ссылок из результатов поиска с учётом прав и законных интересов иных лиц обладают исключительно органы судебной власти.