Ликвидировано ООО за использование в наименовании "адвокатского термина"

16:49 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск о ликвидации ООО «Юридическая консультация», незаконно использовавшего в названии термина, который по закону вправе использовать только адвокатура, говорится в сообщении Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

Ранее Адвокатская палата Новосибирской области направила в областное управление ФНС обращение, в котором налоговые органы уведомлялись о незаконном использовании в названии ООО термина, который по закону вправе использовать только адвокатура.

В рамках мероприятий по досудебному урегулированию спора ООО дважды предупреждалось о необходимости привести наименование в соответствие с действующим законодательством. Однако нарушение не было устранено. Налоговое управление обратилось в суд в связи с выявленным нарушением статьи 5 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Согласно статье 5 ФЗ «использование в наименованиях организаций и общественных объединений терминов «адвокатская деятельность», «адвокатура», «адвокат», «адвокатская палата», «адвокатское образование», «юридическая консультация» или словосочетаний, включающих в себя эти термины, допускается только адвокатами и созданными в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, организациями».

Арбитраж удовлетворил иск налогового органа и принял решение о ликвидации ООО, которое, являясь коммерческой организацией, незаконно использовало наименование «юридическая консультация», вводя тем самым граждан в заблуждение, сообщила ФПА. Процедуру ликвидации ООО предписано осуществить его учредителю Евгению Мартыненко.

ФПА решила разослать это прецедентное решение суда во все региональные адвокатские палаты, чтобы его можно было использовать для ликвидации других фирм, также нарушающих статью 5 закона об адвокатуре.