Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
25/10/2016 20:30
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Ликвидировано ООО за использование в наименовании "адвокатского термина"

Теги: Федеральная палата адвокатов (ФПА), Арбитражный суд Новосибирской области, Новосибирская область, Россия
16:49 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск о ликвидации ООО «Юридическая консультация», незаконно использовавшего в названии термина, который по закону вправе использовать только адвокатура, говорится в сообщении Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

Ранее Адвокатская палата Новосибирской области направила в областное управление ФНС обращение, в котором налоговые органы уведомлялись о незаконном использовании в названии ООО термина, который по закону вправе использовать только адвокатура.

В рамках мероприятий по досудебному урегулированию спора ООО дважды предупреждалось о необходимости привести наименование в соответствие с действующим законодательством. Однако нарушение не было устранено. Налоговое управление обратилось в суд в связи с выявленным нарушением статьи 5 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Согласно статье 5 ФЗ «использование в наименованиях организаций и общественных объединений терминов «адвокатская деятельность», «адвокатура», «адвокат», «адвокатская палата», «адвокатское образование», «юридическая консультация» или словосочетаний, включающих в себя эти термины, допускается только адвокатами и созданными в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, организациями».

Арбитраж удовлетворил иск налогового органа и принял решение о ликвидации ООО, которое, являясь коммерческой организацией, незаконно использовало наименование «юридическая консультация», вводя тем самым граждан в заблуждение, сообщила ФПА. Процедуру ликвидации ООО предписано осуществить его учредителю Евгению Мартыненко.

ФПА решила разослать это прецедентное решение суда во все региональные адвокатские палаты, чтобы его можно было использовать для ликвидации других фирм, также нарушающих статью 5 закона об адвокатуре.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Ликвидировано ООО за использование в наименовании "адвокатского термина"

16:49 25/10/2016 Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск о ликвидации ООО «Юридическая консультация», незаконно использовавшего в названии термина, который по закону вправе использовать только адвокатура, говорится в сообщении Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Прокуратура обжаловала приговор по делу "гонщиков" на Gelandewagen

18:51 25/10/2016 Прокуратура обжаловала приговор в отношении сына вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслана Шамсуарова и других фигурантов дела о нашумевших гонках на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

УФСИН ищет осужденного, сбежавшего из колонии "Черный дельфин"

17:14 25/10/2016 Управление ФСИН и УМВД России по Оренбургской области ведут розыск осужденного Александра Александрова, сбежавшего из Исправительной колонии № 6 (известной, как "Чёрный дельфин"), сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе УФСИН.

Студентка Иванова (Караулова) рассказала суду о своем понимании ИГ

16:14 25/10/2016 Студентка­ МГУ Александра Ивано­ва (Варвара Караулов­а), обвиняемая в поп­ытке присоединения к ­запрещенной в РФ груп­пировке "Исламское го­сударство" (ИГ), сообщила суду о впечатлении об ИГ, сложившемся у нее в ходе общения с возлюбленным и знакомой по переписке, пере­дает корреспондент РА­ПСИ из зала Московского окружного военного суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера