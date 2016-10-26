Фирма подала кассацию по спору с "Первым каналом" об использовании песни Цоя

Коллаж РИА Новости.

10:57 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ. ООО "Музыкальное право", которое является обладателем авторских прав на произведения Виктора Цоя, подало кассационную жалобу на отказ в иске о взыскании 300 тысяч рублей компенсации с "Первого канала" за использование песни рок-музыканта в программе "Голос", говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы 17 июня отклонил иск ООО "Музыкальное право", Девятый арбитражный апелляционный суд 30 августа оставил решение первой инстанции без изменения. Заявитель обжаловал эти судебные акты в кассационной инстанции.

В заявлении говорится, что в октябре 2015 года в эфире "Первого канала" было показано телешоу "Голос. 4 Сезон", в составе которого было использовано музыкальное произведение Цоя "Кукушка".

По мнению ООО "Музыкальное право", ответчик был обязан заключить лицензионный договор с истцом, как с обладателем исключительных прав на произведения Цоя. На основании этого общество обратилось в суд с иском.



В свою очередь "Первый канал" отметил, что заключил договор с "Российским авторским обществом" (РАО) и выплатил вознаграждение, причитающееся автору произведения, через организацию по управлению правами на коллективной основе.

"Ответчик заключил с РАО лицензионный договор, в соответствии с которым он получает от РАО права на сообщение произведений российских и иностранных авторов по телевидению в составе телепередач и иных аудиовизуальных произведений", - говорится, в частности, в решении суда первой инстанции.