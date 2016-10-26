Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
26/10/2016 22:39
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Кассация поддержала ФАС в деле о превышении суточной нормы рекламы на радио

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, Кемеровская область, Россия
19:18 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения и предписания Кемеровского УФАС России о превышении рекламораспространителем ООО «Премиум» нормы рекламного времени в радиоэфире, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

В октябре 2015 года комиссия Кемеровского УФАС России признала ООО нарушившим часть 2 статьи 15 Закона о рекламе. Специалисты антимонопольного органа установили, что реклама в эфире радио «Максимум в Белово» (ООО «Премиум») в июне 2015 года превышала 20-процентную установленную законом о рекламе суточную норму. Компании было выдано предписание устранить нарушение. Предписание ООО «Премиум» исполнило, но посчитало несправедливыми выводы антимонопольного органа и обратилось в суд.

В соответствии с частью 2 статьи 15 ФЗ «О рекламе» в радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве средств массовой информации и специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в течение суток.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Кассация поддержала ФАС в деле о превышении суточной нормы рекламы на радио

19:18 26/10/2016 Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения и предписания Кемеровского УФАС России о превышении рекламораспространителем ООО «Премиум» нормы рекламного времени в радиоэфире, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста руководителей "Ренова" и "Т Плюс"

18:19 26/10/2016 Басманный суд Москвы 1 ноября рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении директора группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера по делу о даче взятки чиновникам Республики Коми, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

ФАС РФ законно отказала в регистрации завышенных цен на лекарства — суд

19:27 26/10/2016 Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в согласовании предельных отпускных цен лекарственных препаратов «Ципрофлоксацин» и «Метронидазол» производства «Эльфа Лабораториз» (Индия), говорится в сообщении ведомства.

Суд оштрафовал Левада-центр на 300 тыс руб за нарушение закона об иногентах

16:38 26/10/2016 Тверской суд Москвы привлек автономную некоммерческой организации «Аналитический Центр Юрия Левады» к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах и назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера