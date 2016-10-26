Кассация поддержала ФАС в деле о превышении суточной нормы рекламы на радио

19:18 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения и предписания Кемеровского УФАС России о превышении рекламораспространителем ООО «Премиум» нормы рекламного времени в радиоэфире, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

В октябре 2015 года комиссия Кемеровского УФАС России признала ООО нарушившим часть 2 статьи 15 Закона о рекламе. Специалисты антимонопольного органа установили, что реклама в эфире радио «Максимум в Белово» (ООО «Премиум») в июне 2015 года превышала 20-процентную установленную законом о рекламе суточную норму. Компании было выдано предписание устранить нарушение. Предписание ООО «Премиум» исполнило, но посчитало несправедливыми выводы антимонопольного органа и обратилось в суд.

В соответствии с частью 2 статьи 15 ФЗ «О рекламе» в радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве средств массовой информации и специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в течение суток.