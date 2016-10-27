Суд повторно рассмотрит иск ЦСКА к красноярской фирме о правах на бренд

СИП

10:20 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил жалобу ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб армии» (ЦСКА), отправив на новое рассмотрение его иск к ООО «Центр современной кардиологии» о незаконном использовании товарного знака истца и взыскании 70 тысяч рублей компенсации, говорится в постановлении суда.

СИП отменил решение арбитражного суда Красноярского края от 29 января и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26 апреля, когда заявителю было отказано в удовлетворении иска. Истец просил суд обязать ответчика прекратить использование товарного знака «ЦСКА» и внести изменения в учредительные документы в части сокращенного наименования.

В лицензиях, выданных обществу с ограниченной ответственностью «Центр Современной Кардиологии» (ООО «ЦСКа»), в сокращенном фирменном наименовании заглавными являются только три первые буквы ЦСК, буква «а» - прописная, отметил суд. Товарный знак представляет собой словесно-графический объект, в данном случае в сокращенном фирменном наименовании истца слово ЦСКА выполнено заглавными буквами, а у ООО «ЦСКа» заглавными являются только три первых буквы ЦСК, то есть графическое совпадение отсутствует, считает арбитраж. «Таким образом, наличие сходства в сокращенном фирменном наименовании не предполагает однозначной возможности их смешения и введения в заблуждение потребителей», - говорится в решении.

В решение арбитражного суда от 29 января говорится, что поскольку факт совпадения сферы деятельности истца и ответчика не установлен, смешение данных юридических лиц в хозяйственном обороте невозможно.

Красноярский «Центр современной кардиологии» в октябре 2015 года сообщил, что не использовал в своей рекламной информации, на визитках, баннерах и вывесках свое сокращенное наименование ООО «ЦСКа».

В сообщении ответчика также говорится, что «с самого открытия особое внимание уделяется внедрению инновационных современных технологий, поэтому название «Центр современной кардиологии» как нельзя лучше отражает суть нашей деятельности». «Сокращенное наименование «ЦСКа», таким образом, является лишь аббревиатурой нашего фирменного наименования», - отмечается в сообщении.

Также ответчик сообщил, что с 2012 года он работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) по государственным тарифам, является социально-значимой организацией «и в какой бы то ни было, дополнительной «спортивной» популярности не нуждается». «Таким образом, у потребителей наших услуг ассоциаций нашей клиники с Федеральным автономным учреждением Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» (сокращенно ФАУ МО РФ ЦСКА) возникнуть не может», - считает ответчик.