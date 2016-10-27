Процедура банкротства авиакомпании "Московия" вновь продлена на полгода

11:57 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Московской области продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ОАО "Авиакомпания "Московия", говорится в определении суда.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего должника. Следующее рассмотрение отчета управляющего суд назначил на 19 апреля 2017 года.

Арбитраж признал банкротом авиакомпанию "Московия" 28 октября 2015 года. Росавиация с августа 2014 года по заявлению генерального директора ОАО "Авиакомпания Московия" приостановила действие сертификата эксплуатанта перевозчика. Компания объяснила просьбу "невозможностью дальнейшего продолжения операционной деятельности из-за финансовых проблем".

Авиакомпания "Московия" (ранее авиакомпания ЛИИ имени М. М. Громова) была образована в 1995 году на базе ФГУП "Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова". В конце января 2008 года авиакомпания была официально переименована в ОАО "Авиакомпания Московия". Она выполняла регулярные и чартерные авиаперевозки пассажиров и грузов в города России и страны Европы, Азии и Африки через аэропорт "Домодедово".

