Взыскание с фирмы 649 млн руб по контракту о реконструкции Кремля законно

19:00 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о взыскании со строительной компании «Харвинтэр» в пользу Управления делами президента РФ 648,5 миллиона рублей долга по контракту о реконструкции 14 корпуса Московского Кремля, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы 17 мая полностью удовлетворил иск Управления делами президента РФ о взыскании 694,4 миллиона рублей. Также суд удовлетворил частично иск строительной компании о взыскании 45,9 миллиона рублей. Таким образом, с учетом взаимозачета с ООО «Строительная компания «Харвинтэр» суд обязал взыскать 648,5 миллиона рублей. Иски строительной компании и Управления делами президента рассматривались в одном процессе.

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 августа оставил решение первой инстанции без изменения. Эти судебные акты строительная компания обжаловала в кассационной инстанции.

В декабре 2013 года между ООО «СК «Харвинтэр» (подрядчик) и ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами президента РФ» (заказчик) был заключён государственный контракт на завершение подрядных работ по реконструкции объекта «Здание №14 и хозяйственный блок в Тайницком саду Московского Кремля».

В июле 2014 года Управление делами президента РФ уведомило строительную фирму об остановке всех работ, предусмотренных государственным контрактом, в связи с принятым решением о воссоздании исторического облика Московского Кремля. С сентября 2014 года СК «Харвинтэр» был прекращен доступ к объектам строительства. А в октябре 2015 года Управление делами президента РФ в одностороннем порядке отказалось от исполнения государственного контракта.

Суд в решении указал, что согласно акту сверки Управление делами президента РФ произвело оплату по контракту на общую сумму 1,987 миллиарда рублей, а компания выполнила работы и поставила оборудование на сумму 1,292 миллиарда рублей. Таким образом, на дату расторжения контракта истец имел перед ответчиком задолженность в сумме 694,4 миллиона рублей. Доказательств выполнения каких-либо работ после 26 января 2015 года компания суду не представила.

Учитывая, что обязательства сторон по контракту прекращены в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, у подрядчика отпадают основания для удержания перечисленных ему в качестве аванса денежных средств, указал суд в решении

По поводу иска ООО «СК «Харвинтэр» суд отметил, что компания предоставила Управлению делами президента банковскую гарантию в обеспечение исполнения своих обязательств по договору подряда. Своих обязательств подрядчик не нарушал, договор подряда расторгнут не по его вине. В связи с этим исковые требования истца в части взыскания затрат в размере 45,9 миллиона рублей, понесённых на содержание банковской гарантии, выданной банком ВТБ, подлежат удовлетворению.