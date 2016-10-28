Фирма обжаловала взыскание 321 млн руб по иску ООО "Джонсон & Джонсон"

www.jhj.ru

09:43 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. ООО «Грама» подало кассационную жалобу на решение суда о взыскании с него в пользу ООО «Джонсон & Джонсон» (российская «дочка» американской компании Johnson & Johnson) около 321 миллиона рублей долга по договору поставки, говорится в материалах Арбитражного суда Московского округа.

Компания «Грама» обжаловала в кассации решение Арбитражного суда Москвы от 21 апреля и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 августа.

В решении суда говорится, что компания «Джонсон & Джонсон» (поставщик) по договору поставки от 23 марта 2015 года передала, а компания «Грама» (покупатель) приняла без возражений по качеству, количеству, ассортименту и стоимости товар, задолженность по оплате которого с учетом коррекции составил 305,7 миллиона рублей. Арбитраж, учитывая истечение установленного согласно договору срока, составляющего 90 дней с даты отгрузки, признал требование о взыскании указанной задолженности обоснованным.

Суд отметил, что «ни правильность расчета процентов за пользование чужими денежными средствами, ни отсутствие двусторонне подписанного акта сверки расчетов не является основанием для невзыскания просроченной задолженности». Покупателем размер задолженности по существу не оспаривается, говорится в решении.

Также суд взыскал с ответчика 15,1 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Компания Johnson & Johnson - крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, лекарственных средств и медицинского оборудования. Основанная в 1886 году, в настоящее время она объединяет 250 компаний в 57 странах. В числе наиболее известных торговых марок — Johnson’s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.