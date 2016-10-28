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Арбитражная практика

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Суд по заявлению "Русагро" ввел процедуру наблюдения в группе "Разгуляй"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:05 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Группа компаний «Русагро» ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО «Группа «Разгуляй», сообщили РАПСИ в суде.

В сентябре по ходатайству ПАО «Группа «Разгуляй» рассмотрение дела о банкротстве было отложено в целях мирного урегулирования спора. Юрист ООО «Группа компаний «Русагро» поддержал заявленное ходатайство. Однако стороны не смогли утвердить мировое соглашение.

Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению Русского торгово-промышленного банка ввел процедуру наблюдения в ООО «Разгуляй-финанс» (SPV-компания группы «Разгуляй»). Кроме того, суд по заявлению ГК «Русагро» признал банкротом ООО «Р-Холдинг», входящее в ПАО «Группа «Разгуляй».

Группа «Разгуляй» объединяет три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и зерновое. В холдинг входят 12 элеваторов, 10 сахарных заводов, шесть мукомольных предприятий, три крупяных завода и молочно-консервный комбинат.

По данным СМИ, финансовые проблемы у «Разгуляя» начались в марте 2009 года, тогда группа допустила дефолт по облигациям на 8 миллиарда рублей. С того момента агрохолдинг пытался снизить долг.

Госкорпорация «Внешэкономбанк» 26 ноября 2015 года объявила о выходе из капитала агрохолдинга «Разгуляй» с одновременной продажей своей доли в 19,97% за 33,9 миллиарда рублей. В октябре 2015 года «Внешэкономбанк» и ГК «Русагро» согласовали условия сделки по реструктуризации задолженности предприятий группы «Разгуляй». Сделка включала переуступку группе «Русагро» прав по кредитным соглашениям банка с компаниями группы «Разгуляй», продажу принадлежащих «Внешэкономбанку» акций ПАО «Группа "Разгуляй» и облигаций «Разгуляя». В ноябре 2015 года ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций группы «Разгуляй».

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Суд по заявлению "Русагро" ввел процедуру наблюдения в группе "Разгуляй"

12:05 28/10/2016 Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Группа компаний «Русагро» ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО «Группа «Разгуляй», сообщили РАПСИ в суде.
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