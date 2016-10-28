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Арбитражная практика

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Обжалован в апелляции возврат ГП "Кыргызресурсы" иска к Казахстану на $54 млн

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
14:49 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Компания Transglobal Associates LLP подала жалобу на определение Арбитражного суда Москвы, который возвратил иск ГП «Кыргызресурсы» (создано правительством Киргизии, занимается экспортом сельхозтехники и продуктов питания) к республике Казахстан о взыскании 54 миллионов долларов, говорится в материалах суда.

Заявитель жалобы, который выступает третьим лицом по этому делу, обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 29 августа. Тогда суд возвратил заявление, так как дело неподсудно арбитражному суду Москвы.

Как указал арбитраж в определении, в обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что действиями судебной системы республики Казахстан юридическому лицу Великобритании Transglobal Associates LLP был причинен ущерб в сумме 54 миллионов долларов. Истец указывает, что на основании соглашения от 4 июля 2016 года компания Transglobal Associates LLP переуступила ГП «Кыргызресурсы» право требования суммы ущерба с республики Казахстан. В связи с этим компания обратилась с иском в суд.

Суд отметил, что доказательств заключения между истцом и ответчиком соглашения, в котором бы стороны определили, что арбитражный суд в РФ обладает компетенцией по рассмотрению настоящего спора, истец суду не представил. Также не представлены доказательства причинения вреда на территории РФ.

Сам по себе факт нахождения филиала (представительства, посольства) иностранной компании на территории РФ еще не является достаточным основанием для признания компетенции арбитражного суда в России, отмечается в определении столичного арбитража.

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Обжалован в апелляции возврат ГП "Кыргызресурсы" иска к Казахстану на $54 млн

14:49 28/10/2016 Компания Transglobal Associates LLP подала жалобу на определение Арбитражного суда Москвы, который возвратил иск ГП «Кыргызресурсы» (создано правительством Киргизии, занимается экспортом сельхозтехники и продуктов питания) к республике Казахстан о взыскании 54 миллионов долларов, говорится в материалах суда.
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