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Арбитражная практика

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По иску "Автодора" со "Стройновации" взыскано 18,7 млн руб вместо 2,55 млрд руб

Контекст
Теги: Стройновация, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:00 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы взыскал по иску ГК "Российские автомобильные дороги" с ООО "Стройновация" (входит в инжиниринговый блок группы "Сумма" Зиявудина Магомедова) неустойку в размере 18,7 миллиона рублей вместо требуемых 2,55 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Согласно материалам дела, между сторонами был заключен договор на выполнение комплекса работ по строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. "Автодор" взыскивал неустойку за просрочку выполнения работ. В свою очередь ответчик настаивал на том, что просрочка произошла по вине истца из-за непредоставления необходимых документов.

"Суд приходит к выводу, что просрочка этапов работ допущена как по вине заказчика в связи с невыполнением встречных обязательств, так и по вине исполнителя", — говорится в решении суда первой инстанции. Исходя из принципов соразмерности, суд взыскал 18,7 миллиона рублей неустойки, удовлетворил тем самым иск лишь частично.

Компания "Стройновация" — инжиниринговая компания, реализующая проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов "под ключ". За свою более чем 10-летнюю историю компания реализовала не один масштабный проект федерального значения, построила около 3 000 км трубопроводов. Так, компания участвовала в строительстве участков второй очереди Балтийской трубопроводной системы, объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь — Тихий океан", технологических трубопроводов морского нефтяного порта Козьмино, причальных сооружений порта Приморск.

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По иску "Автодора" со "Стройновации" взыскано 18,7 млн руб вместо 2,55 млрд руб

16:00 28/10/2016 Арбитражный суд Москвы взыскал по иску ГК "Российские автомобильные дороги" с ООО "Стройновация" (входит в инжиниринговый блок группы "Сумма" Зиявудина Магомедова) неустойку в размере 18,7 миллиона рублей вместо требуемых 2,55 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.
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