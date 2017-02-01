Предприниматель в рамках банкротства ФК "Волга" заявил требование в 127 млн руб

10:35 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Индивидуальный предприниматель Андрей Иванов подал заявление в Арбитражный суд Нижегородской области о включении долга перед ним в размере 127,8 миллиона рублей в реестр требований кредиторов Ассоциации "Футбольный клуб "Волга" (выступает в Футбольной национальной лиге), говорится в определении суда.

Это заявление будет рассмотрено судом 21 декабря.

Арбитраж 14 сентября по заявлению ООО "Сапфир" ввел процедуру наблюдения в отношении ФК "Волга". Требование заявителя в размере 9,8 миллиона рублей включено в реестр требований кредиторов третьей очереди должника. Временным управляющим ФК утвержден Александр Кузьмин.

В мае арбитраж прекратил производство по заявлению сербской фирмы SWLS marketing agency Novi sad о признании банкротом НП "Футбольный клуб "Волга" (НП было расформировано). Суд в марте сообщал, что от заявителя и должника поступили ходатайства об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора.

Областной арбитражный суд 23 апреля 2015 года по иску этой фирмы взыскал с клуба 120 тысяч евро задолженности по агентскому договору от 14 июля 2010 года. Первый арбитражный апелляционный суд 6 августа 2015 года подтвердил законность решения суда первой инстанции.

Суд в мае 2015 года прекратил производство по заявлению инспекции ФНС РФ по Канавинскому району Нижнего Новгорода о банкротстве ФК в связи с погашением долга в размере 20,3 миллиона рублей.

Кроме того, суд 3 марта 2015 года прекратил производство по заявлению футбольного агента Дмитрия Кигинько о банкротстве ФК "Волга". Производство по делу было прекращено в связи с отказом Кигинько от заявления.

Первый арбитражный апелляционный суд 24 апреля 2014 года подтвердил решение суда о взыскании с ФК в пользу Кигинько 16,2 миллиона рублей вознаграждения за переходы игроков в футбольный клуб и 841,3 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

В постановлении суда по этому делу говорится, что 10 июня 2012 года ФК заключил с Кигинько агентский договор. Согласно договору агент обязуется по заданию клуба за вознаграждение осуществлять поиск спортсменов, соответствующих по своим профессиональным, физическим и медицинским показателям требованиям клуба. Кроме того, Кигинько должен осуществлять по заданию ФК поиск футбольных клубов, заинтересованных в переходе футболистов "Волги" в другие команды.

Однако ФК, по информации Кигинько, оказанные услуги оплатил частично, в связи с чем общая сумма долга ответчика составила 16,2 миллиона рублей.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в июле 2014 года сняла запрет на регистрацию игроков для нижегородской "Волги". Ранее палата наказала "Волгу" запретом на регистрацию игроков из-за долгов перед агентом футболистов Кириллом Логиновым, обязав клуб рассчитаться с ним в течение месяца.