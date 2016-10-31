Арбитражный суд признал банкротом Ярославский НПЗ

11:52 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Ярославской области признал банкротом ОАО "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (входит в холдинг "Менделеев Групп"), говорится в решении суда.

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Временным управляющим завода Русланом Старыстоянцем установлено наличие признаков преднамеренного банкротства, признаки фиктивного банкротства ОАО отсутствуют. Согласно результатам проведенного анализа финансового состояния завода управляющим сделан вывод о достаточности средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также о невозможности восстановить платежеспособность должника, отмечается в решении.

Арбитраж 11 апреля ввел процедуру наблюдения в отношении НПЗ. Заявление о банкротстве было направлено в суд самим заводом.

Это повторное заявление завода о собственном банкротстве. Первое было возвращено ему 3 февраля. Ссылаясь на то, что завод не имеет возможности уплатить госпошлину в указанном размере (6 тысяч рублей) при подаче заявления в связи с тяжелым материальным положением и арестом счетов в банке, заявителем было заявлено ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Однако суд отказал заводу в требовании об отсрочке уплаты госпошлины.

Ярославский НПЗ 3 декабря 2015 года сообщил, что в настоящее время отсутствуют намерения завода по самостоятельному обращению в арбитражный суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве) предприятия. "В настоящее время предпринимаются все необходимые меры по финансовому оздоровлению предприятия и скорейшему возобновлению производства", - говорится в сообщении.

Второй арбитражный апелляционный суд в январе оставил без изменения определение суда об отказе в принятии заявления ОАО "Московский кредитный банк" о банкротстве Ярославского НПЗ.

Банк обжаловал в апелляции определение суда первой инстанции от 19 ноября 2015 года. Завод, по информации суда, включен в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль. В связи с этим должник является субъектом естественных монополий и к нему применяются положения закона "О банкротстве" с учетом особенностей банкротства субъектов естественных монополий, отметил арбитраж. Исполнительный документ, подтверждающий требования, а также доказательства, подтверждающие невозможность удовлетворения требований в полном объеме путем обращения взыскания на имущество должника, указанное в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 94 Федерального закона "Об исполнительном производстве", заявителем не представлены, посчитал суд.

Ярославский НПЗ был основан в 1879 году. На сайте предприятия говорится, что в 1881 году на заводе работала группа сотрудников во главе с великим русским ученым-энциклопедистом Дмитрием Менделеевым.

Помимо Ярославского НПЗ в "Менделеев Групп" входят: геологоразведочная компания ГЕОКОМ, база по приему, хранению и перевалке битума под Санкт-Петербургом, высокотехнологичный производственный комплекс в центральной части России.

