Зарегистрировано два заявления о банкротстве экс-президента Балтийского банка

18:26 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал два заявления о признании банкротом совладельца и экс-президента «Балтийского банка» Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 миллиардов рублей, говорится в материалах суда.

Заявления подали ООО «Балтийский торговый дом» и ООО «Центр технологий лизинга». Ранее арбитраж прекратил производство по заявлению ПАО «Балтийский банк» о признании банкротом Олега Шигаева. Генпрокуратура РФ 11 апреля направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне-августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 миллиарда рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».

Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.

Кроме того, арбитраж Петербурга 11 июня ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении еще одного экс-совладельца «Балтийского банка» Андрея Исаева. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО «Мойка 22», которое является «дочкой» российского девелопера ЗАО «Петербургское агентство недвижимости».

Финансовым управляющим должника назначен Олег Елисоветский.

Банк России 20 августа 2014 года принял решение о начале осуществления мер по финансовому оздоровлению «Балтийского банка» с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также утвердил план участия агентства в предупреждении банкротства банка. На АСВ с 20 августа 2014 года были возложены функции временной администрации по управлению банком.

В сентябре 2014 года в Банк России обратился АСВ с просьбой рассмотреть вопрос о возможности уменьшения уставного капитала «Балтийского банка» до одного рубля, предоставив в подтверждение соответствующую отчетностью, согласно которой его капитал по состоянию 1 сентября 2014 года составил отрицательную величину (16,1 миллиона рублей).

Банк России 11 сентября 2014 года принял решение об уменьшении уставного капитала «Балтийского банка» до величины собственных средств (капитала). На основании этого приказа временная администрация банка приняла решение уменьшить уставный капитал банка до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций.

«Балтийский банк» является одним из старейших российских банков. По состоянию на 1 июля 2014 года, он занимал 69-ое место среди российских банков по размеру активов. Их объем составлял 85,7 миллиарда рублей, объем вкладов населения банка на начало июля —58 миллиардов рублей.





