Убытки завода "Ополье" от отзыва молока из-за ящура составили 100 млн руб

18:47 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. Убытки АО "ХК "Ополье", входящего в "Вимм-Билль-Данн" (структура ГК PepsiCo) из-за отзыва молочной продукции после обнаружения ящура на территории Владимирской области составят более 100 миллионов рублей, говорится в определении областного арбитражного суда.

Арбитраж отклонил ходатайство заявителя о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия одного из пунктов предписания управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области в части отзыва из оборота молочной продукции, выпущенной в период с 1 по 19 октября. По мнению предприятия, непринятие обеспечительной меры может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в случае, если он будет принят в пользу заявителя.

Однако суд посчитал, что в рассматриваемом случае указанная заявителем обеспечительная мера о приостановлении действия предписания является неэффективной. Более того, бесспорные доказательства, подтверждающие доводы заявителя о том, что продукция АО "ХК "Ополье" полностью безопасна для употребления и не имеет каких-либо рисков по безопасности, к ходатайству о принятии обеспечительных мер не приложены, отметил арбитраж.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора из-за вспышки ящура попросило несколько торговых сетей изъять из оборота 3,8 тысячи тонн молочной продукции PepsiCo под брендами "Ополье" и "Домик в деревне". Эта продукция была представлена в сетях крупнейших российских ритейлеров.

Ведомство сообщило, что из оборота изымается продукция ограниченного ассортимента, произведенная с 1 по 19 октября 2016 года, только тех наименований, которые по технологии не проходят повторную пастеризацию или стерилизацию. Производитель изъял товар самостоятельно по предписанию ведомства.