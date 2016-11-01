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01/11/2016 13:47
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Арбитражная практика

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"Дыра" в капитале ПАО "БайкалБанк" составила около 6,3 млрд руб - ЦБ

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Республики Бурятия, Бурятия, Россия
11:03 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ. Активы ПАО «БайкалБанк» на дату отзыва у него лицензии составляли 1,9 миллиарда рублей при величине обязательств в 8,2 миллиарда рублей, сообщил на заседании Арбитражного суда республики Бурятия представитель временной администрации банка.

Суд 31 октября удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО «БайкалБанк».

Представитель временной администрации поддержал заявление о банкротстве. Он пояснил, что банком заключались кредитные договоры и выдавались кредиты неустановленным лицам. «Похищены кредитные досье, выявлена недостача движимого имущества. У должника имеются признаки преднамеренного банкротства», - приводятся в решении слова представителя временной администрации.

Кроме того, арбитраж в сентябре прекратил производство по трем искам ПАО «БайкалБанк» к ЦБ РФ. Производство по делам было прекращено в связи с отказом временной администрации по управлению БайкалБанком от исков.

В одном из заявлений БайкалБанк просил отменить предписание регулятора в части введения с 5 августа сроком на шесть месяцев ограничений объемом в 10 тысяч рублей в месяц на осуществление ряда банковских операций. Тогда было введено ограничение на выдачу банковских гарантий, проведение операций по купле и продаже иностранной валюты, осуществление расчетов через платежную систему Банка России путем обмена электронными документами, а также на ряд других банковских операций.

В другом заявлении банк просил арбитраж признать недействительным предписание ЦБ РФ от 12 августа. Регулятор ограничил заявителю открытие банковских счетов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами банка, за исключением акционеров банка, владеющих не менее одного процента акций. Также были введены ограничения на привлечение денежных средств физлиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами банка, за исключением акционеров банка, владеющих не менее одного процента акций, во вклады (до востребования и на определенный срок).

В третьем заявлении банк оспаривал предписание регулятора от 1 августа.

БайкалБанк занимал 238-ое место по активам.

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"Дыра" в капитале ПАО "БайкалБанк" составила около 6,3 млрд руб - ЦБ

11:03 01/11/2016 Активы ПАО «БайкалБанк» на дату отзыва у него лицензии составляли 1,9 миллиарда рублей при величине обязательств в 8,2 миллиарда рублей, сообщил на заседании Арбитражного суда республики Бурятия представитель временной администрации банка.
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