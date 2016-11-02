Страховая компания "Альянс" обжаловала взыскание 751 млн руб по иску Samsung

09:31 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. ОАО СК «Альянс» подало кассационную жалобу на постановление о взыскании с него по иску ООО «Самсунг Электроникс рус компании» (российское представительство Samsung) 751,5 миллиона рублей страхового возмещения, говорится в материалах Арбитражного суда Московского округа.

Девятый арбитражный апелляционный суд 1 сентября взыскал с ОАО страховое возмещение в размере 697,1 миллиона рублей и проценты в размере 54,4 миллиона рублей. Таким образом, суд отменил решение арбитражного суда Москвы от 6 июня об отказе компании в иске. В тоже время суд подтвердил отказ во встречном иске страховой компании о признании недействительным положений договора страхования, который был заключен в апреле 2013 года.

В постановлении суда говорится, что объектом страхования по договору являются имущественные интересы истца, связанные с риском возникновения у него убытков из-за неисполнения его контрагентами обязательств по оплате задолженности за поставленный им на условиях отсрочки платежа товар. Договор был заключен в отношении восьми контрагентов истца, одним из которых было ООО «Триал-Трейд». Страховым случаем является длительный неплатеж контрагента истца, указанного в договоре.

ООО «Триал-Трейд» с 1 декабря 2014 года прекратило оплату ранее выставленных счетов. Решением суда с компании «Триал-Трейд» была взыскана задолженность за поставленный товар. Истец направил ответчику заявление на выплату страхового возмещения. Ответчик запросил пояснения истца касательно программы бонусов, на основании которой истец перечислял ООО «Триал-Трейд» денежные средства.

В августе 2014 года истец установил факт необоснованных выплат в адрес компании «Триал-Трейд» бонусов по программе о предоставлении стимулирующих выплат продавцам товаров Samsung, которые не закупают такие товары напрямую у ООО «Самсунг Электронике Рус Компани». Ответчик в августе 2015 года направил истцу уведомление об отказе в выплате страхового возмещения.

Арбитражный суд Москвы, отклоняя иск, указал, что недобросовестное поведение ООО «Триал-Трейд» было скрыто истцом в нарушение положений правил страхования.

Однако суд апелляционной инстанции отметил, что доказательств наличия у истца в августе 2014 года или в какой-то иной конкретный период информации о недобросовестных действиях ООО «Триал-Трейд» в рамках программы стимулирования продаж в материалах дела нет. Выводы первой инстанции о том, что «Триал-Трейд» имело намерение не исполнять свои обязательства из дистрибьютерского договора, а также о том, что истец понимал возможные последствия такого поведения, не подкреплены доказательствами. Напротив, материалами дела подтверждается, что «Триал-Трейд» вплоть до декабря 2014 года надлежащим образом исполнял свои обязанности по оплате товара, говорится в постановлении суда.