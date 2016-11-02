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Арбитражная практика

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ФНС подала в суд заявление о банкротстве Мурманского рыбокомбината

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Мурманской области, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, Мурманская область, Россия
10:26 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ подала заявление в Арбитражный суд Мурманской области о признании банкротом ОАО «Мурманский рыбокомбинат», которому ранее Верховный суд России отказал в иске о незаконности наложенных российским правительством ограничений на ввоз норвежской рыбы, говорится в материалах суда.

Областной арбитраж 29 июня прекратил производство по заявлению ООО «Северный купец» о признании банкротом мурманского рыбокомбината. Такое определение было вынесено судом в связи с заключением сторонами мирового соглашения по делу.

Верховный суд (ВС) РФ в ноябре 2014 года отклонил иск ОАО «Мурманский рыбокомбинат», который требовал признать незаконными наложенные российским правительством ограничения на ввоз норвежской рыбы.

Правительство РФ 7 августа 2014 года приняло постановление, ограничивающее импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции против России - США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список ограничений попали говядина, свинина, овощи, фрукты, птица, сыры, молочная продукция, орехи, а также рыба. Позднее из списка были исключены товары, которые по той или иной причине России трудно заместить: семена, мальки лосося и форели (смолт), биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы.

Мурманский рыбокомбинат в августе 2014 года остановил работу из-за прекращения поставок живой рыбы из Норвегии. Как сообщал тогда РИА Новости директор предприятия Михаил Зуб, каждый день комбинат нес около 1,5 миллиона рублей убытков. Глава мурманского предприятия предложил внести дополнение в решения правительства, разрешив поставку на переработку живого или охлажденного норвежского сырья.

Мощность Мурманского рыбокомбината составляет 70 тысяч тонн рыбы в год. Комбинат, по словам директора, технологически ориентирован на работу только с норвежскими судами-живорыбниками. Чтобы работать на другом сырье, необходимо изменить дорогостоящую технологическую цепочку, что для предприятия невозможно, отметил Зуб.

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ФНС подала в суд заявление о банкротстве Мурманского рыбокомбината

10:26 02/11/2016 Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ подала заявление в Арбитражный суд Мурманской области о признании банкротом ОАО «Мурманский рыбокомбинат», которому ранее Верховный суд России отказал в иске о незаконности наложенных российским правительством ограничений на ввоз норвежской рыбы, говорится в материалах суда.
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