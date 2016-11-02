Суд вернется 22 ноября к иску "Трансстроя" к "Мостотресту" на 6,5 млрд руб

РАПСИ

10:30 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы вернется 22 ноября к рассмотрению иска АО «Корпорация «Трансстрой» о взыскании с ПАО «Мостотрест» более 6,5 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Суд ранее приостанавливал производство по делу для экспертизы, удовлетворив ходатайство ответчика. Экспертная организация должна была ответить на вопрос, выполнены ли АО «Корпорация «Трансстрой» работы по договору строительного подряда и какова их фактическая стоимость.

Крупные российские строительные компании «Трансстрой» и «Мостотрест» в настоящее время ведут ряд судебных разбирательств вокруг проекта строительства автодороги — дублера Курортного проспекта в Сочи. «Мостотрест» был генподрядчиком проекта, «Трансстрой» - субподрядчиком, чьи обязательства гарантировал Банк Москвы.

«Мостотрест» в феврале 2015 года подал иск к Банку Москвы, потребовав выплатить 3,5 миллиарда рублей по банковской гарантии, так как «Трансстрой», по мнению истца, допустил нарушение сроков и объема работ. Арбитраж в июле удовлетворил иск в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила в силе это решение суда. Однако суд кассационной инстанции отменил эти судебные акты и отправил дело на пересмотр.

ПАО «Мостотрест» - первый в России интегрированный диверсифицированный холдинг, оказывающий полный спектр услуг в инфраструктурном строительстве. Он специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений. Также холдинг занимается оказанием сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов.

«Трансстрой» — диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.



