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Арбитражная практика

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Уральский завод отказался от иска к Минобороны Йемена на $3,4 млн

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Свердловская область, Россия
11:38 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. АО «Уральский завод гражданской авиации» подало ходатайство об отказе от заявления о взыскании с Министерства обороны Республики Йемен 3,4 миллиона долларов долга за двигатели и редукторы, говорится в определении Арбитражного суда Свердловской области.

Производство по делу прекращено.

Суд 26 августа возвратил заводу аналогичный иск к министерству.

Этот иск суд 8 августа оставил без движения. Заводом, по информации суда, в нарушении пункта 5 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ к заявлению не приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего иск.

Арбитраж также напомнил, что документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в РФ должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Однако в установленный судом срок завод не устранил нарушения, послужившие причиной оставления заявления без движения. «Истец обладал достаточным количеством времени для исправления недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, но им не воспользовался», — отметил суд.

В заявлении завода говорится о 12 двигателях и 4 редукторах, которые были отремонтированы заводом, но не оплачены.

АО «Уральский завод гражданской авиации» является крупнейшим в России предприятием по ремонту авиационных двигателей и редукторов.

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Уральский завод отказался от иска к Минобороны Йемена на $3,4 млн

11:38 02/11/2016 АО «Уральский завод гражданской авиации» подало ходатайство об отказе от заявления о взыскании с Министерства обороны Республики Йемен 3,4 миллиона долларов долга за двигатели и редукторы, говорится в определении Арбитражного суда Свердловской области.
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