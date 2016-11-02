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Арбитражная практика

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СИП подтвердил отказ в запрете "ФэшнТВ" использовать обозначение Fashion TV

Контекст
Теги: Товарный знак, Роспатент, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
17:10 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил кассационную жалобу ЗАО «Интермода» на отказ в иске о запрете ООО «ФэшнТВ» использовать обозначение Fashion TV и стилизованное изображение бриллианта вместе с буквой «f»,сообщили РАПСИ в суде.

Арбитражный суд Москвы 20 февраля отказал в удовлетворении заявления компании.

Девятый арбитражный апелляционный суд 10 июня отменил решение суда в части отказа в удовлетворении требований к ООО «Плеадес ТВ-1» (вместе с компанией «ФэшнТВ» владеет телеканалами «Fashion TV HD» и «Fashion TV Network»). Апелляция запретила этой компании использовать спорные товарные знаки при оказании услуг 38-го (телекоммуникации) и 41-го классов МКТУ (развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий).

По информации истца, компания Fashion TV Programmgesellschaft mbH (правообладатель) заключила 1 июля 2014 года договор с компанией «Интермода» о предоставлении исключительных прав на товарные знаки «Fashion TV». После заключения договора о предоставлении исключительной лицензии истец обнаружил, что имеет место незаконное использование товарных знаков путем трансляции телеканалов «Fashion TV HD» и «Fashion TV Network», индивидуализируемых товарными знаками истца, отмечается в заявлении.

Истец утверждает, что ни правообладатель, ни компания «Интермода», которой предоставлены исключительные права использования товарных знаков по договору коммерческой концессии, не давали своего согласия ответчикам на использование товарных знаков.

По информации истца, ответчики для индивидуализации своих услуг используют обозначения, сходные до степени смешения с его товарными знаками. Сходство этих знаков является как графическим, так и фонетическим, считает компания «Интермода».

Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении иска этой компании. По мнению суда, «правообладатель знал или должен был знать об использовании ответчиками товарного знака, но не принимал никаких мер, что косвенно свидетельствует как минимум об отсутствии возражений против такого использования». Суд отметил, что «требование о запрещении использовать товарные знаки возникло только после регистрации прав ЗАО «Интермода» на товарные знаки 5 февраля 2015 года, причем обращение в суд имело место 25 февраля 2015 года».

Кроме того, «отсутствие регистрации в Роспатенте права ответчиком на использование товарных знаков само по себе не является основанием для запрещения его использования при осуществлении деятельности по распространению телеканала», говорится в решении суда первой инстанции.

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СИП подтвердил отказ в запрете "ФэшнТВ" использовать обозначение Fashion TV

17:10 02/11/2016 Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил кассационную жалобу ЗАО «Интермода» на отказ в иске о запрете ООО «ФэшнТВ» использовать обозначение Fashion TV и стилизованное изображение бриллианта вместе с буквой «f»,сообщили РАПСИ в суде.
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