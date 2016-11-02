Суд рассмотрит 30 ноября иск о правах на дом творчества Коровина в Ялте

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17:44 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд республики Крым рассмотрит 30 ноября иск республиканского министерства культуры к Национальному союзу художников Украины об истребовании из чужого незаконного владения имущества Дома творчества имени художника К.А. Коровина в Ялте и передаче его истцу, говорится в определении суда.

В рамках этого спора министерство подало ходатайство о принятии обеспечительных мер.

Арбитражный суд Центрального округа 23 сентября отклонил жалобу Национального союза художников Украины на определение об аресте по ходатайству министерства культуры здания дома творчества.

Союз художников обжаловал определение Арбитражного суда Крыма от 26 февраля.

По мнению арбитража, заявленные истцом обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора, они направлены на сохранение положения (status quo), существовавшего на момент обращения истца в арбитражный суд. Суд полагает, что баланс интересов сторон соблюден, поскольку обеспечительная мера носит временный характер и в случае отказа в иске ущерб интересам ответчика не причиняется.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд 23 июня отклонил жалобу союза художников, подтвердив законность ареста здания дома творчества.

Споры о домах творчества в Крыму

Национальный союз писателей Украины в феврале подал иск в Арбитражный суд Крыма к администрации Ялты об истребовании из чужого незаконного владения пансионата «Дом творчества писателей им. А.П. Чехова».

Однако суд в мае отказал в иске союза писателей. В качестве ответчиков по иску также заявлены Совет министров республики Крым, республиканское министерство имущественных и земельных отношений, МУП муниципального образования городской округ Ялта «Ялтинский городской пансионат» и ГУП РК «Солнечная таврика».

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2015 года подтвердил отказ в иске Межнационального союза писателей Крыма о признании за ним права собственности на дома творчества писателей в Ялте и Феодосии. Союз писателей обжаловал в апелляционной инстанции решение арбитражного суда республики Крым от 7 августа 2015 года.

Истец требовал также признать недействительным распоряжение совета министров Крыма в части передачи пансионата «Дом творчества писателей им. А.П. Чехова» в хозяйственное ведение ГУП «Солнечная Таврика». Ответчиками по иску выступают Национальный союз писателей Украины, совет министров Крыма и министерство курортов и туризма Крыма.

Арбитраж установил, что Фонд государственного имущества Украины в 1998 году выдал свидетельства о праве собственности на дом творчества писателей «Коктебель» в Феодосии и дом творчества писателей имени Чехова в Ялте Союзу писателей Украины на условиях совместного владения с Союзом писателей Крыма.

После присоединения Крыма к России было принято постановление Госсовета Крыма, по которому собственность общественных организаций Украины, находящаяся на территории Крыма, является собственностью республиканских подразделений соответствующих организаций, а если таковых нет - государственной собственностью Республики Крым.

Как указал суд в решении, Межнациональный союз писателей Крыма не предоставил суду доказательств того, что он является подразделением Союза писателей Украины в Крыму, поэтому указанные в иске объекты являются госсобственностью Крыма.



