Бизнесмен отказался в суде от иска к певице Жасмин на 62 млн руб

09:19 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ. Индивидуальный предприниматель Павел Горбач отказался от заявления о взыскании около 62 миллионов рублей с Сары Шор (певица Жасмин), говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Причины отказа заявителя от требований озвучены не были. Производство по делу прекращено.

Заявитель просил взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 20 миллионов рублей и пени в размере 41,8 миллиона рублей по договору от 28 августа 2015 года.

Известный в Молдавии бизнесмен Илан Шор, показания которого позволили выдвинуть обвинения в коррупции против бывшего премьера республики Владимира Филата, по решению районного суда Кишинева был помещен под предварительный арест на 30 суток, заявил 24 июня судья Геннадий Павлюк, передает РИА Новости.

Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, проходит по новому делу о махинациях в банках. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Ранее бизнесмен заявлял о своей непричастности к банковским махинациям по делу о выводе крупной денежной суммы из ряда банков Молдавии.

«Запрос прокуроров полностью удовлетворен. Таким образом, в отношении Шора применяется мера пресечения — предварительный арест на 30 суток. В течение трех дней решение суда может быть опротестовано в Апелляционной палате», — заявил Павлюк.

Как заявила по итогам заседания суда прокурор Адриана Бецишор, речь идет о расследовании, которое не имеет отношения к делу обвиняемого в коррупции экс-премьера Молдавии. Прокурор отметила, что Шор находится в статусе обвиняемого.

По словам адвоката бизнесмена Дениса Уланова, сторона защиты «не услышала правовых оснований для предварительного ареста» и подаст жалобу в Апелляционную палату.

По заказу правительства Молдавии было проведено расследование. В отчете международного детективного агентства Kroll фигурировало имя Шора, который занимал должность председателя админсовета Banca de Economii (бывший «Сберегательный банк»). В докладе сообщалось о транзакциях в молдавских банках акций ВЕМ, Unibank и Banca Sociala (Соцбанк), одним из акционеров которых являлся Шор. Филат был арестован после явки с повинной Шора. Ранее бизнесмен заявлял, что реальный ущерб группе молдавских банков составляет 650 миллионов долларов. Часть из этой суммы в количестве 250 миллионов долларов — кредиты, выданные в различной форме и переданные Владимиру Филату по его же требованию.