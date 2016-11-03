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Арбитражная практика

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Суд 24 ноября рассмотрит дело о банкротстве холдинга "Менделеев Групп"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:15 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы рассмотрит 24 ноября заявление ОАО "Московский кредитный банк" о признании банкротом холдинга "Менделеев Групп", сообщили РАПСИ в суде.

Ранее рассмотрение заявление банка было отложено в связи с тем, что "отсутствуют денежные средства, необходимые для финансирования процедуры банкротства". Арбитраж предложил заявителю перечислить 230 тысяч рублей на депозитный счет суда для финансирования процедуры банкротства и представить соответствующее платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств

Арбитражный суд Ярославской области 25 октября признал банкротом ОАО "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (входит в холдинг "Менделеев Групп").

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Временным управляющим завода Русланом Старыстоянцем установлено наличие признаков преднамеренного банкротства, признаки фиктивного банкротства ОАО отсутствуют. Согласно результатам проведенного анализа финансового состояния завода управляющим сделан вывод о достаточности средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также о невозможности восстановить платежеспособность должника, отмечается в решении.

Арбитраж 11 апреля ввел процедуру наблюдения в отношении НПЗ. Заявление о банкротстве было направлено в суд самим заводом.

Ярославский НПЗ был основан в 1879 году. На сайте предприятия говорится, что в 1881 году на заводе работала группа сотрудников во главе с великим русским ученым-энциклопедистом Дмитрием Менделеевым.

Помимо Ярославского НПЗ в "Менделеев Групп" входят: геологоразведочная компания ГЕОКОМ, база по приему, хранению и перевалке битума под Санкт-Петербургом, высокотехнологичный производственный комплекс в центральной части России.

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Суд 24 ноября рассмотрит дело о банкротстве холдинга "Менделеев Групп"

10:15 03/11/2016 Арбитражный суд Москвы рассмотрит 24 ноября заявление ОАО "Московский кредитный банк" о признании банкротом холдинга "Менделеев Групп", сообщили РАПСИ в суде.
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